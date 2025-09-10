Suscríbete
Famosos

Esta cara puso Abelito al ver el beso de Guana y Shiky en el clóset de LCDLFM

Abelito quedó impactado al ver el electrizante beso entre los habitantes de La Casa de los Famosos México

September 09, 2025 • 
Alejandro Flores
guanashikyabelito (1).jpg

Shiky y Guana en acción

ViX

Un beso más al archivo visual de La Casa de los Famosos México.

En la temporada anterior Agustín Fernández se cotizó por los besos con Gala Montes, mientras que en la primera edición se hizo popular el beso de 3 promovido por Wendy Guevara.
Ahora, en la tercera temporada tuvieron que pasar siete semanas para que sucediera un ósculo y fue, para sorpresa de muchos, entre Guana y Shiky.

Los shippeos de la temporada

Esta temporada de La Casa de los Famosos ha tenido varios shippeos. El primer emparejamiento fue entre Elaine Haro y Aaron Mercury, quienes coquetearon durante las tres primeras fiestas de los viernes pero su romance nunca fructificó.
Luego, Mariana Botas protagonizó el suceso de la sudadera prestada, en la que Aldo De Nigris le prestó dicha prenda pero luego Mariana ya no se la quería devolver y a partir de ese momento empezó un coqueteo que, para su mala suerte, terminó cuando fue eliminada.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
facundo-casa--entrevista.jpg
Famosos
Facundo nos dice que Abelito ganará La Casa de los Famosos e insiste en que Cuarto Noche es “una secta”
El conductor admitió que ya estaba cansado.
September 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Dalilah Polanco regresó a La Casa a las 2am, pero se volvió a ir: Censuraron cámaras de ViX y Shiky la esperó
September 05, 2025
Famosos
¿Hubo beso? Así recibió Delia a su novio Facundo tras ser eliminado de La Casa de los Famosos
September 07, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025


No se puede dejar de lado que Aldo protagonizó el shippeo más curioso de la temporada, cuando le dijo a Abelito que La Jefa tenía una voz muy bonita y seguramente era muy guapa.

¿Cómo fue el beso de Guana y Shiky?

Guana y Shiky tienen, dentro de la Casa una relación cordial pero no especialmente estrecha. Sin embargo, les tocó actuar la micro historia de esta semana juntos e interpretando un tremendo melodrama.
Dalilah Polanco interpreta a una madre cuyos hijos (Aldo, Guana y Abelito) se enfrentan a un oscuro secreto del pasado.

guanashikybeso.png

La escena fue dirigida por Dalilah

ViX

“Nos están traicionando”, dice Dalilah a punto de desmayarse cuando Aldo y Abelito la encuentran en el jardín.
La traición es la escena en la que Guana y Shiky se esconden en un clóset y quedan frente a frente.
Guana lo lleva del brazo y lo aprieta tan fuerte que lo lastima.

“Perdón, no quise hacerte daño”, dice Guana.
Luego se miran fijamente pero con pasión. Y se besan mientras Aldo graba la escena, Dalilah la dirige y Abelito pone una indescriptible cara de emoción: se lleva las manos al rostro, pela los ojos y abre la boca.

guanashikyabelito.jpg

Abelito viendo la escena, estupefacto

ViX

El resultado de la grabación dejó tan satisfechos a los habitantes que no dudaron en afirmar que estaban al nivel de Cuarón... aunque no aclararon si se referían a Alfonso o Carlos.

La Casa de los Famosos México Luis Rodríguez El Guana Abelito
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Omar-Chaparro.jpg
Famosos
Omar Chaparro revela que pensó en el suicidio : “decidí romperme para poder reconstruirme”
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Daniela-Luján-Mariana-Botas.jpg
Famosos
Daniela Luján pone tremenda regañada a Mariana Botas: “Te metiste en camisa de 11 varas a lo pend…”
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Escorpión-dorado-Adrián-Marcelo.jpg
Famosos
‘El Escorpión Dorado’ prefiere perder dinero y seguir su venganza contra Adrián Marcelo
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
vota-casa-famosos.jpg
Famosos
Atardecer, Crepúsculo o Eclipse: VOTA por el nuevo nombre de la habitación en La Casa de los Famosos México
September 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Lola-Doll.jpg
Viral
Influencer Lola Doll en estado crítico; fue atacada a balazos afuera de su casa
Cuerpos de emergencia dieron a conocer que la joven está hospitalizada tras recibir impactos de bala.
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marcela-Rubiales-Emiliano.jpg
Famosos
Marcela Rubiales defiende a su hermano Pepe Aguilar y se lanza contra Emiliano: “Dedícate a trabajar”
En medio de la discusión entre padre e hijo, la hija de Flor Silvestre decidió intervenir, ganándose las críticas de usuarios en redes sociales.
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pepe-Aguilar-Emiliano.jpg
Famosos
Emiliano reprocha indiferencia a Pepe Aguilar: “un vato quiere el amor de su padre”
El hijo mayor del cantante reveló por qué se alejó de él.
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
guana en el confesionario.jpg
Famosos
Guana decidió cerrar Cuarto Noche en La Casa de los Famosos México: ¿Cómo votar por el nuevo nombre?
La historia cambia en el reality show tras la salida de Facundo.
September 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero