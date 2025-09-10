Esta cara puso Abelito al ver el beso de Guana y Shiky en el clóset de LCDLFM

Un beso más al archivo visual de La Casa de los Famosos México.

En la temporada anterior Agustín Fernández se cotizó por los besos con Gala Montes, mientras que en la primera edición se hizo popular el beso de 3 promovido por Wendy Guevara.

Ahora, en la tercera temporada tuvieron que pasar siete semanas para que sucediera un ósculo y fue, para sorpresa de muchos, entre Guana y Shiky.

Los shippeos de la temporada

Esta temporada de La Casa de los Famosos ha tenido varios shippeos. El primer emparejamiento fue entre Elaine Haro y Aaron Mercury, quienes coquetearon durante las tres primeras fiestas de los viernes pero su romance nunca fructificó.

Luego, Mariana Botas protagonizó el suceso de la sudadera prestada, en la que Aldo De Nigris le prestó dicha prenda pero luego Mariana ya no se la quería devolver y a partir de ese momento empezó un coqueteo que, para su mala suerte, terminó cuando fue eliminada.



No se puede dejar de lado que Aldo protagonizó el shippeo más curioso de la temporada, cuando le dijo a Abelito que La Jefa tenía una voz muy bonita y seguramente era muy guapa.

¿Cómo fue el beso de Guana y Shiky?

Guana y Shiky tienen, dentro de la Casa una relación cordial pero no especialmente estrecha. Sin embargo, les tocó actuar la micro historia de esta semana juntos e interpretando un tremendo melodrama.

Dalilah Polanco interpreta a una madre cuyos hijos (Aldo, Guana y Abelito) se enfrentan a un oscuro secreto del pasado.

La escena fue dirigida por Dalilah ViX

“Nos están traicionando”, dice Dalilah a punto de desmayarse cuando Aldo y Abelito la encuentran en el jardín.

La traición es la escena en la que Guana y Shiky se esconden en un clóset y quedan frente a frente.

Guana lo lleva del brazo y lo aprieta tan fuerte que lo lastima.

“Perdón, no quise hacerte daño”, dice Guana.

Luego se miran fijamente pero con pasión. Y se besan mientras Aldo graba la escena, Dalilah la dirige y Abelito pone una indescriptible cara de emoción: se lleva las manos al rostro, pela los ojos y abre la boca.

Abelito viendo la escena, estupefacto ViX

El resultado de la grabación dejó tan satisfechos a los habitantes que no dudaron en afirmar que estaban al nivel de Cuarón... aunque no aclararon si se referían a Alfonso o Carlos.