Ni con Mariana, Mar o Aarón... El verdadero ‘ship’ de Aldo De Nigris es con La Jefa: “Debe estar bien bonita”

La Jefa es Jessica Ortiz... ¿la conoces?

September 07, 2025 • 
MrPepe Rivero
Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México

Aldo De Nigris es considerado el más guapo de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, y durante su estancia, se le ha intentado relacionar con más de una persona, en lo que llaman en redes sociales ‘shippeo”.

Por ejemplo, con Mariana Botas ocurrió debido a que ella le pidió prestada su sudadera durante varios días. El pretexto era el frío dentro de La Casa, pero algunos notaron que la actriz olía la prenda; él se la pidió varias veces e incluso el equipo de Mariana le envió varias sudaderas previo a su eliminación del reality show.

Aunque ella admitió que le parecía guapo, realmente no estaba interesada en él sentimentalmente. Sin embargo, toda la situación abrió la puerta a un escándalo en redes sociales.

“Aldrón"= Aldo+Aarón

La convivencia y cercanía entre Aldo De Nigris y Aarón Mercury han hecho que también haya quienes los ven como una relación homosexual. Incluso hay memes donde dicen que Abelito es su hijo y forman una linda familia homoparental.

Hay clips donde se ve a Aarón admirando la belleza de Aldo, e incluso no se resiste a tocar sus músculos.

Los fans incluso han notado que con Aarón fue con el único con quien Aldo entrelazó los dedos. El término “Aldron” ya surgió como parte del ‘shippeo’, al unir los nombres de ambos.

Definitivamente algo ocurre ahí... o quizá solo es parte del show.

¿O el interés es con Mar? Algunos aseguran que el verdadero amor secreto de Aldo De Nigris es Mar Contreras... Aunque hay quienes rechazan la idea completamente.

Pero ya surgió el interés de Aldo De Nigris... por La Jefa

Durante toda la temporada, la voz que acompaña a los habitantes es La Jefa. Aunque no presentan en las galas su rostro, sabemos que es la locutora Jessica Ortiz, quien también es actriz de doblaje (recientemente prestó su voz a Lady Gaga para la nueva temporada de ‘Merlina’ en Netflix).

Sin bien Aldo no conoce físicamente a La Jefa Jessica, ya se la imaginó “muy bonita”. Todo ocurrió una noche, cuando Abelito comenzó a cuestionarse cómo era La Jefa. Calcularon su edad en sus 30s, y Aldo dijo que se la imaginaba muy bonita porque así es su voz.

La Jefa ocasionalmente comenta en sus redes sociales lo que ocurre en la temporada, pero por el momento no se ha pronunciado sobre el interés de Aldo por ella.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
