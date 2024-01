Esposa de El Mimoso muestra video de agresión por parte del cantante: Mi hermano tuvo que intervenir

‘El Mimoso’ está envuelto en el escándalo por supuestamente haber violentado física y emocionalmente a su esposa, María Elena Delfín.

Hace unos días, Luis Antonio López, mejor conocido como ‘El Mimoso’ dio la cara ante las denuncias públicas y legales que hizo en su contra su todavía esposa, y negara todo, argumentando que todo es con fines “económicos”: “La verdad ahí si tuve que poner un alto, las cosas que están sucediendo me lo he ganado a base de esfuerzo; sinceramente ahí hay una parte que no se me hizo justa, de estar soltando, soltando, eso fue a lo que tuve que ponerle un alto”.

Luego de que se filtrara un video donde se ve que están discutiendo el exvocalista de la Banda El Recodo con su esposa, acaba de darse a conocer un nuevo video en el que supuestamente María Elena Delfín es agredida por ‘El Mimoso’, de 44 años.

¡Quiere justicia!

Fue precisamente María Elena Delfín quien publicó este video en sus redes, donde se ve supuestamente una pelea entre ambos en su casa.

“Lástima que no teníamos cámara en nuestra recámara porque ahí es donde la violencia más grave sucedió, en estos fragmentos se alcanza a ver como mi hermano tuvo que intervenir porque ya su violencia llevaba tiempo escalando a raíz de su alcoholismo”.

“Ya estoy cansada de hablar de este tema, ya no me interesa dar entrevistas yo le daré todo lo que tengo a las autoridades y que ellas resuelvan, me gustaría dejar claro una vez más que si algo me sucede es responsabilidad de mi esposo”, escribió.

