El Mimoso da la cara ante las acusaciones de violencia de su esposa

María Elena Delfín levantó la voz y aseguró que si algo le pasa responsabiliza totalmente al cantante de regional mexicano.

María Elena Delfín denunció ante las autoridades correspondientes y públicamente a su esposo ‘El Mimoso’, con quien se casó en 2020, de violentarla física y emocionalmente.

“Llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores (‘El Mimoso’). Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, existe 2 carpetas de investigación”.

Hace unos momentos, ‘El Mimoso’, de 44 años, también utilizó las redes para responder ante las graves acusaciones que hizo en su contra su aún esposa.

“Que Dios en este momento me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta a ella ni a nadie en la vida, nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer. Esta es una acusación muy grave, muy fuerte en mi contra, que esto se salió de las manos, va más allá de lo que se me está acusando. Sé realmente quién soy, jamás en la vida me atrevería hacerle daño de esa manera a una mujer”.

“Este es un tema que va más allá, hacia lo legal, en su momento se tiene que hacer, creo que el problema físico, psicológico, no lo es, el problema es económico y la verdad ahí si tuve que poner un alto, las cosas que están sucediendo me lo he ganado a base de esfuerzo; sinceramente ahí hay una parte que no se me hizo justa, de estar soltando, soltando, eso fue lo que tuve que ponerle un alto. No tengo a nadie que me esté aconsejando, estoy sólo en una habitación, no tengo a nadie de producción, aquí estoy solo, dando la cara”.

También puedes ver:

Así ha crecido Constanza Creel, hija de Edith González, a sus 19 años

¡No lo podemos creer! Conductora de Hoy revela el género de su bebé

Mía Rubín enfrenta a quienes dicen que su hermana no es hija de su papá