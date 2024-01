Se filtra video donde Adriana Fonseca le pega al auto del taxista: Le menté la madr* con toda mi alma

El taxista de aplicación dio su versión sobre la supuesta agresión que sufrió la exAventurera abordo de su unidad de trabajo.

Después de que la actriz veracruzana hiciera un live por temor de que su vida estuviera en peligro abordo de un taxi de aplicación, Gerardo Deveze, taxista que le hizo el viaje a Adriana Fonseca, expuso en redes su propia versión de los hechos, pues también grabó todo lo sucedido.

“Ya le hablé a la patrulla. Me está haciendo un desastre, porque según ella vengó en exceso de velocidad, en tráfico. Como pueden ver hay tráfico, pero la señora dice que venía manejando riesgosamente. Me dijiste que el coche era una asquerosidad; es mi comida, mi desayuno del día, y a la señora le molesta porque es una clasista. Me empezó a decir que era actriz, que era de Los Ángeles. Ahora resulta que las personas de Los Ángeles valen más”.

“Por favor, pido que a mi familia y a mi persona no se le acose diciendo falsedades porque en el video se ve que no se le amenaza en ningún momento y no me interesa, soy una persona de paz. Ella piso mis interiores y se enojo. Paz, Adriana Fonseca, no digas mentiras, hay video”.

Incluso, el chofer Gerardo Deveze adelantó que había un video en el que Adriana Fonseca, de 44 años, le recuerda a su mamá y golpea su auto.

“Tengo un video donde ella se baja del coche antes de su destino final y al bajarse ella me mentó la madr* y golpea el coche. A pesar de su actitud, le quiero pedir una disculpa a Adriana Fonseca”.

Hace unos momentos, se filtró dicho video, donde se aprecia el insulto de Adriana hacia el chofer.

“No le pegues a las cosas, amiga, vas a ser reportada por agresión, oye qué te pasa”, se escucha que le dice el taxista, para luego bajarse de su unidad y decirle: " Te voy a dar un consejo, a la gente no la agredas así, en buena onda, no me ching*** a mi madre y no me rayes el coche”.

Por su parte, Fonseca no se contuvo y al bajarse del auto lo ofende: “¡Ching* tu pu** madr*, cabr**!, no le pegué a tu coche... Qué vergüenza, ya se fue afortunadamente, me da mucha pena haber compartido esto, pero me moría de angustia, pensé que me iba a pegar, sí le menté la madr* con toda mi alma, porque estoy superangustiada, hice esto por seguridad”.

