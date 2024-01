Filtran video de pelea entre El Mimoso y su esposa tras haberlo demandado por violencia familiar

Luis Antonio López, mejor conocido como ‘El Mimoso’, de 44 años, ha sido denunciado por su aún esposa, María Elena Delfín, por presunta presunta violencia física, psicológica y emocional.

El exvocalista de la Banda Recodo negó dichas acusaciones argumentando que todo es por dinero.

“Que Dios en este momento me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta a ella ni a nadie en la vida, nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer. Este es un tema que va más allá, el problema físico, psicológico, no lo es, el problema es económico y la verdad ahí si tuve que poner un alto”.

Acaba de filtrarse un video en el que la pareja discute por un celular y una pulsera que el cantante lleva puesta. María Elena Delfín le repetía en varias ocasiones que se quitara esa pulsera porque lo traía “endemoniado”.

“No, no, esto no puede ser así... Que endemoniado, nada que ver. Ni sabes dónde me dieron esa pulsera, dame mi teléfono”, se escucha decir a ‘El Mimoso’ mientras grababa la discusión.

