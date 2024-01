Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, divide comentarios por no depilarse las axilas

Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, está en el ojo de la polémica.

En varias ocasiones, Valentina de la Cuesta ha dejado en claro que no le interesa saber nada de su papá, Sergio Andrade, ya que prefiere mantenerse enfocada en su carrera como actriz y cantante.

Luego de haber lanzado fuertes críticas en contra de la serie ‘Ellas soy yo, Gloria Trevi’, la influencer de 24 años ha dividido comentarios en redes por no depilarse las axilas.

Fue a través de una imagen que compartió Valentina de la Cuesta que prendió las redes, pues aparece en traje de baño, disfrutando del mar, pero lo que llamó la atención de sus seguidores es que la creadora de contenido se ha dejado crecer el vello de sus axilas.

“Aquí pasándola bien horrendo”, escribió de la Cuesta, y las reacciones de los internautas no se hicieron esperar con comentarios como: “¿No te hace transpirar o tener olor tantos pelos? Me impresiona un poco, ojalá tuviera el coraje y andar así por la vida. Es que me acomplejaron tanto con los pelos"; “La piel al estar irritada o lastimada por depilación o cuchilla huele más"; “Transpirar es de lo más sano que puede hacer tu cuerpo ya que libera toxinas. Y pues no hay nada que se no se arregle con desodorante"; “No pienses tanto en la sociedad, vive para ti"; “La más amazona, la más sirena”; "¡Aféitate las axilas!”; “Obviamente van a oler, huelen con o sin vellos”.

