‘El Mimoso’ recayó en el alcoholismo: las llamativas revelaciones que hizo su esposa

El nombre de Luis Antonio López “El Mimoso” cobró relevancia en las últimas horas luego de que su esposa, María Elena Delfín, lo denunciara públicamente

Ante el escándalo y la controversia que se desató luego de las explosivas declaraciones de María Elena Delfín, quien llegó a señalar que “teme por su vida” debido al carácter agresivo de su aún esposo, “El Mimoso” negó las acusaciones en su contra a través de una transmisión en vivo , además de asegurar que el origen de los problemas con su esposa era más bien económico.

Ahora, en una entrevista con el programa matutino Hoy, María Elena Delfín reafirmó los señalamientos que ha hecho contra “El Mimoso” , asegurando que el cantante recayó en el alcoholismo, adicción que lo convirtió en una persona violenta.

Conoce las explosivas declaraciones que María Elena Delfín emitió recientemente en contra de “El Mimoso”, en donde detalló las agresiones de las que supuestamente fue víctima.

“EL MIMOSO” RECAYÓ EN EL ALCOHOLISMO, REVELÓ SU ESPOSA

Durante la charla con Hoy, María Elena Delfín se mantuvo firme en su denuncia y aseguró que fue agredida en múltiples ocasiones por “El Mimoso”, quien, aseguró ella, comenzó a beber de nuevo.

"Él nunca había sido violento antes de esto, del alcoholismo, de antes de recaer”

“Sí sucedió el apartarme de los brazos, aventarme sobre una puerta, el corretearme, el seguirme jaloneando”, recordó Delfín.

“No midió su fuerza, definitivamente no midió su fuerza y el ahorcarme sin querer... o sea, al grado de decirme: ‘No me hagas hacer algo de lo que yo me pueda arrepentir’ ”, recordó la mujer, quien reveló que las agresiones comenzaron cuando “El Mimoso” retomó la bebida.

"Él nunca había sido violento antes de esto, del alcoholismo, de antes de recaer. Él sabe que no me merezco la manera en la que está terminando las cosas”, concluyó.