Erika Zaba LE EXIGE DISCULPA a Mariana Ochoa por hablar mal de ella y de ‘OV7’ en ‘La Casa de los Famosos’

“No está bien que hayas hablado mal de mí”.

En más de una oportunidad, Erika Zaba le pidió a Mariana Ochoa que mantuviera sus vivencias en ‘OV7’ lejos de su experiencia en ‘La Casa de Los Famosos México’, sin embargo, la flamante ganadora hizo caso omiso.

Zaba, al saber que hay episodios polémicos al interior de la banda que se desintegró, quiso advertirle a su amiga que no se hicieran públicos, pero Ochoa tomó otras decisiones mientras jugaba y daba contenido.

A lo largo del reality, Mariana contó casi todo, hasta que la propia Zaba intentó reducir el salario de la ganadora de ‘La Casa’ y de Lidia Ávila cuando estaban embarazadas. También habló mal de Ari Borovoy y expuso que seguramente habría comprado bots para afectarla mientras jugaba.

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Entre tantos secretos revelados y tras su salida, Erika volvió a mostrar su molestia con su compañera, de quien dijo, ya tuvieron comunicación breve.

“El hecho de que Mariana haya entrado a ‘La Casa de los Famosos’ está muy bien, yo creo que fue un juego que ella tenía que jugar. A mí me hubiera gustado, si me preguntas, que contara sus intimidades, sus cosas, sus propias historias que tiene muchas que contar”, dijo.

Y agregó: “contar intimidades de una amiga o hablar mal de una amiga, eso no me parece”.

Por ello, no desaprovechó la oportunidad y le lanzó una petición.

“Yo creo que me merezco una disculpa porque no puede contar intimidades o cosas que no son así en televisión nacional. Me parece que a veces que el silencio, o primero arreglar las cosas, sería mucho más cordial con alguien que ha sido tu hermana”, atajó.

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Al tiempo, Zaba manifestó que ya pudo enviarle WhatsApps y le reclamó: “no está bien que hayas hablado mal de mí”. A lo que la ganadora del reality, le propuso que se vieran para aclarar lo sucedido.