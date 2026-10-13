Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Erika Zaba LE EXIGE DISCULPA a Mariana Ochoa por hablar mal de ella y de ‘OV7’ en ‘La Casa de los Famosos’

Desde antes de su ingreso, Erika le pidió a Mariana que no hablara de ellos y a la flamante ganadora no le importó, por eso ahora le pide que se disculpe.

Octubre 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Erika-Zaba.jpg

Erika Zaba dijo que ya habló un poco con Mariana Ochoa, pero que espera sus disculpas.

YouTube

“No está bien que hayas hablado mal de mí”.

En más de una oportunidad, Erika Zaba le pidió a Mariana Ochoa que mantuviera sus vivencias en ‘OV7’ lejos de su experiencia en ‘La Casa de Los Famosos México’, sin embargo, la flamante ganadora hizo caso omiso.

Zaba, al saber que hay episodios polémicos al interior de la banda que se desintegró, quiso advertirle a su amiga que no se hicieran públicos, pero Ochoa tomó otras decisiones mientras jugaba y daba contenido.

A lo largo del reality, Mariana contó casi todo, hasta que la propia Zaba intentó reducir el salario de la ganadora de ‘La Casa’ y de Lidia Ávila cuando estaban embarazadas. También habló mal de Ari Borovoy y expuso que seguramente habría comprado bots para afectarla mientras jugaba.

TE RECOMENDAMOS: Erika Zaba ESTALLA contra Mariana Ochoa por sus dichos en LCDLF y le pone freno para que ya no hable de OV7

Entre tantos secretos revelados y tras su salida, Erika volvió a mostrar su molestia con su compañera, de quien dijo, ya tuvieron comunicación breve.

“El hecho de que Mariana haya entrado a ‘La Casa de los Famosos’ está muy bien, yo creo que fue un juego que ella tenía que jugar. A mí me hubiera gustado, si me preguntas, que contara sus intimidades, sus cosas, sus propias historias que tiene muchas que contar”, dijo.

Y agregó: “contar intimidades de una amiga o hablar mal de una amiga, eso no me parece”.

Por ello, no desaprovechó la oportunidad y le lanzó una petición.

“Yo creo que me merezco una disculpa porque no puede contar intimidades o cosas que no son así en televisión nacional. Me parece que a veces que el silencio, o primero arreglar las cosas, sería mucho más cordial con alguien que ha sido tu hermana”, atajó.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

lacasa--famosos--.jpg
Famosos
Todo lo que pasó en la GRAN FINAL de La Casa de los Famosos México 2026
Karina, Mariana, Memo, Ese y Gema llegaron como finalistas al domingo 4 de octubre. ¿Quién fue tu favorito?
Octubre 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¡Sorpresa por el SEXTO finalista de La Casa de los Famosos México 2026
Octubre 01, 2026
Famosos
Galilea Montijo viste un plumaje parisino para la final de La Casa de los Famosos
Octubre 04, 2026
Famosos
¿En qué se gastaron los 4 millones de pesos los 3 ganadores anteriores de La Casa de los Famosos?
Octubre 04, 2026
Famosos
Ese Pérez insultó a Arantza en la fiesta de La Casa de los Famosos; Cynthia Klitbo lo exhibe y destroza
Octubre 04, 2026

NO TE VAYAS SIN LEER: ExOV7 intentó REDUCIR EL SALARIO de Mariana Ochoa al estar embarazada; ¿fue Erika Zaba?

Al tiempo, Zaba manifestó que ya pudo enviarle WhatsApps y le reclamó: “no está bien que hayas hablado mal de mí”. A lo que la ganadora del reality, le propuso que se vieran para aclarar lo sucedido.

Mariana Ochoa ERIKA ZABA La casa de los famosos 4 OV7
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Angelica-Sofia-Castro.jpg
Famosos
Angélica Rivera anuncia bioserie y su hija Sofía Castro la interpretará: “es un acto de LIBERTAD Y VALENTÍA”
Octubre 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Flor-Rubio.jpg
Famosos
Flor Rubio incendió las redes sociales AL COMPARAR a la virgen de Guadalupe con el ‘Doctor Simi’
Octubre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Camejo-Kunno.jpg
Famosos
Julio Camejo y ‘Kunno’ casi se pelan A GOLPES: “Te sale perfecto ser m4r1c0n, porque es lo que eres adentro”
Octubre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Valeria-Sendel.jpg
Famosos
Hija de Sergio Sendel confirma que Gala Montes le puso UNA GOLPIZA
Octubre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Breaking-Bad.jpg
Hollywood
Muere RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, a los 34 años; se habría quitado la vida
El joven que diera vida a ‘Walter White Jr.’ y cuyo personaje padecía parálisis cerebral, decidió irse del mundo.
Octubre 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Baphomet-Pedregal.jpg
Viral
En una casa del Pedregal colocaron UNA ESTATUA de ‘Baphomet’ y vecinos exigen que la quiten
Los vecinos ya juntaron firmas para solicitarle al dueño de la vivienda que la quite.
Octubre 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moana-sale-de-la-pantalla-conoce-la-coleccion-para-seguir-la-aventura-en-familia.png
Especiales
Moana sale de la pantalla: conoce la colección para seguir la aventura en familia
Octubre 12, 2026
 · 
TVyNovelas
Ramon-Ayala.jpg
Famosos
Escándalo en concierto de despedida de Ramón Ayala: apagaron las luces y SACARON A MILES de asistentes
¿Qué pasó en la Plaza México en el último show de ‘El Rey del Acordeón y por qué salió en silla de ruedas?
Octubre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez