Famosos

Claudia Lizaldi le reclamó a Sara Maldonado por decir que NO LA CONOCÍA tras su romance con Billy Rovzar…y terminó humillada

La presentadora contó cuando Sara comenzó un noviazgo con Billy tras haber cortado con ella.

Marzo 12, 2026 • 
TVyNovelas
Claudia-Lizaldi-Billy-Rovzar.jpg

Claudia Lizaldi narra cómo le hizo un reclamo a Sara Maldonado.

YouTube/Getty Images

“Sara Maldonado dice ‘yo no sé quien es Claudia Lizaldi’”.

Era 2007 cuando Claudia Lizaldi compartía la mesa del programa ‘La Oreja’ con sus compañeros conductores ‘Pepillo’ Origel, Aurora Valle, Flor Rubio, Verónica Bastos y el fallecido Gerardo Alfaro.

La también actriz sostenía una relación sentimental con el productor de cine Billy Rovzar, sin embargo ya estaba llegando a su final. Y tras su truene, el actual esposo de Claudia Álvarez, comenzó un noviazgo con Sara Maldonado.

Tan sólo pasaron siete meses de romance y Sara y Billy llegaron al altar. Tuvieron una unión que no dejó de estar en el ojo público y finalmente se divorciaron en febrero de 2011. Sin embargo, al comienzo de su relación los rumores por presuntamente haberle bajado al novio a Lizaldi no se hicieron esperar.

La prensa perseguía a Maldonado para cuestionarle sobre Claudia y ahí ocurrió una anécdota donde la exconductora de ‘MasterChef Celebrity’ terminó humillada.

Recientemente, Claudia estuvo como invitada al programa de YouTube, ‘Envinadas’, conducido por Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura, y tras narrar diversos momentos de su vida, tocó el tema de los momentos más incómodos y humillantes que ha enfrentado.

La presentadora recordó el momento en el que le hizo frente a Sara Maldonado y le reclamó por decir que no la conocía cuando meses atrás había sido novia de su actual pareja.

“Yo termino con Billy Rovzar y Sara empieza a andar con él. Y entonces un día la entrevistan, todo fue muy rápido, y la entrevistan en ‘Hoy’, y le dicen: ‘oye, pero andaba con Claudia Lizaldi’, y Sara Maldonado dice ‘yo no sé quien es Claudia Lizaldi’”, compartió.

Y siguió con su relato: “Pasan un par de días de ese episodio, yo trabajaba en ‘La Oreja’… y me la encuentro en el aeropuerto”.

Claudia indicó también que mientras esperaba en el lugar decidió ir a comprar un helado, todo antes de saber que se encararía con Maldonado y que tendrían un ríspido encuentro.

“Y que me armo de valor y me le apersono: ‘Mucho gusto, Claudia Lizaldi’ y Sara me hacía así (de tocaba la nariz con un gesto de disgusto)...”, intentando decirle que tenía la nariz sucia y cubierta de chocolate, por lo que su postura de reclamo y disgusto fue opacado por su apariencia en ese momento.

Entre risas, Claudia dijo haberse sentido humillada y fuera de lugar tras intentar mostrarse como la exnovia empoderada y ampliamente reconocida por su trabajo en un programa importante con cobertura incluso internacional.

Aunque no abundó más en los detalles, lo cierto es que tiempo después declaró ser muy amiga de Billy Rovzar, no así de Sara Maldonado.

