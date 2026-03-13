Suscríbete
Mario y Brenda Bezares sienten que Alan Tacher se ensaña con ellos: “Ya mejor expúlsame”

La pareja explotó porque se sienten en desventaja por su edad

Marzo 12, 2026 • 
Alejandro Flores
mario bezares brenda bezares apostarias por mi.jpg

Mario Bezares y Brenda creen que salen perjudicados en los retos

ViX

Mario y Benda Bezares quedaron lejos de ganar el tercer puesto rumbo a la final de "¿Apostarías por mí?”.

El reality show termina este domingo pero antes de llegar a ese programa, las cinco parejas que siguen en la competencia han luchado esta semana por uno de los cuatro lugares disponibles como finalistas.
Hasta ahora, René Strickler y Rubí Cardozo, Laysha y Malito, y Nuja y Adrián Di Monte ya ganaron su lugar en la final luego de haber ganado sus respectivos retos de competencia.
En cambio, Mario y Brenda Bezares y Beta y Ale Jaramillo quedaron como contendientes y entre ellos se decidirá cuál pareja queda eliminada y cuál se queda como la cuarta finalista.
Pero el proceso por elcual se ha elegido a los finalistas no tiene contentos a los Bezares ya que consideran que todos los retos los han puesto en desventaja ya que ellos son personas con mucho más edad que el resto de los participantes.

“Yo podría ser su padre”, dijo Mayito cuando intentó explicar la razón por la que durante toda esta semana siempre han quedado en último lugar.

“No sé por qué nos ponen a competir con ellos”, dijo Brenda en referencia también a que el resto de las parejas, excepto René y Rubí, son mucho más jóvenes.

Los reclamos de Brenda Bezares

En la prueba del miércoles, por ejemplo, la prueba consistía en que Brenda se amarrara a un molino y diera vueltas sobre un estanque en el que se sumergiría durante unos segundos para luego responder una pregunta sobre Mayito.
Brenda se negó a hacerlo. Y en la prueba de este jueves, que implicaba guiar a su pareja a ciegas en un circuito de destreza, fueron la pareja que más tiempo de tardó en completarla.

Cuando se dieron a conocer los resultados, el conductor titular del reality, Alan Tacher, le puso el suspenso que acostumbra con juegos de palabras.
Eso enfureció a Brenda Bezares, quien después de la gala, explotó contra él.

“Me dice: no hicieron la prueba, son el peor tiempo, no saben hacerlo... ¡pues ya mejor dime que valgo mad..., ya mejor escúpeme”.

Mario Bezares incluso se acercó para pedirle que ya no despotricara en contra de Tacher y la producción del reality pero Brenda estaba tan molesta que siguió durante varios minutos.

"¿Cómo voy a competir contra un ganador de El Conquistador (Franco y Breh)? Si es por reto (la elección del cuarto finalista) ya valimos, no podemos competir”

Mario Bezares Brenda Bezares ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
