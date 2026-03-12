Actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ enfrenta por segunda vez un AGRESIVO cáncer. “Sólo quiero ver crecer a mi hija”

“Sólo quiero ver crecer a mi hija y tener muchos momentos mágicos juntos, así como seguir cumpliendo mis sueños”.

Un reconocido actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ enfrenta uno de los episodios más difíciles de su vida, pues volvió a ser diagnosticado por segunda ocasión con un agresivo cáncer.

Se trata de Fausto Casanova, quien actualmente busca el apoyo económico de sus seguidores y personas cercanas para continuar con su tratamiento oncológico.

El histrión lanzó una campaña a través de la plataforma ‘GoFundMe’ y explicó que necesita reunir 250 mil pesos para cubrir los costos de cirugías y gastos médicos.

“Soy hijo, soy hermano, soy primo, soy tío, soy amigo, soy esposo y papá de una nena de 3 años. Soy alguien que me gusta sonreír y disfrutar de cada día que tengo la oportunidad de vivir, trato de no quejarme de las cosas que me ocurren y de sacar lo mejor de cada situación”, escribió Fausto en la descripción de la campaña.

Y añadió que su primera batalla comenzó en febrero de 2022 con un diagnóstico de cáncer epidermoide mestastásico de primario desconocido. Por ello, Fausto comenzó con un tratamiento donde los médicos le extirparon un ganglio del lado derecho del cuello.

“En mayo del mismo año, me realizaron una disección radical de ganglios de cabeza y cuello del lado derecho, y no encontraron el supuesto cáncer primario”, indicó.

Durante los siguientes cuatro años, la enfermedad permaneció en remisión, sin embargo, algo ocurrió y en febrero pasado, tras someterse a estudios clínicos, le confirmaron que el mal había vuelto.

Ante su nueva situación de salud, especialistas le indicaron al actor que deberá someterse a varias cirugías, además de un tratamiento por definirse.

“Mi situación económica actual no es favorable, necesito recaudar, por el momento, 250 mil pesos mexicanos para cubrir los primeros tratamientos y honorarios médicos y así poder ganar esta segunda batalla”, señaló Fausto.

Y destacó que su mayor motivación es su familia, particularmente su menor hija. “Sólo quiero ver crecer a mi hija y tener muchos momentos mágicos juntos, así como seguir cumpliendo mis sueños”, expresó.

Finalmente, Casanova pide que no se le vea con lástima sino como un ejemplo de valentía. “Espero mi historia la vean no de víctima, sino de alguien que no se quiere rendir y desea luchar con toda su fuerza y corazón”, concluyó.

¿Qué es el cáncer epidermoide mestastásico de primario desconocido?

Es un tipo de tumor maligno que aparece en ganglios u órganos sin que los médicos consigan identificar el sitio en donde se origina. El número de pacientes que enfrentan este diagnóstico está entre el 2% y el 5%.

