¿Quieres ver a Graco Sendel de bebé? Rescatamos una foto con su papá Sergio Sendel y su mamá

Graco Sendel es ahora una de la promesas más consistentes de las telenovelas mexicanas.

Apenas hace dos meses, Graco y su papá Sergio Sendel se tomaron su primera foto en los pasillos de Televisa, lo que significó el inicio de un nuevo ciclo para la familia.

Sergio Sendel comenzó su carrera en la década de los 90, cuando su carácter y gesto duros le ayudaron a forjar personajes de villanos creíbles dentro de la ficción y exitosos entre el público y la audiencia.

En 1998, el actor ya estaba consolidado como una estrellas por sus participaciones en telenovelas como “Dos mujeres, un camino” y “Muchachitas”.

Y fue ese año en el que su vida se cimbró al convertirse en padre de dos niños. En las páginas de nuestra TVyNovelas quedó el testimonio de aquellos primeros meses como papá: Sergio contó, por ejemplo, que eran una familia no tradicional ya que no mantenía una relación romántica con la madre de los niños y que por el contrario, vivían separados.

El mes exacto del nacimiento fue mayo de 1998. Sergio debutó entonces como papá de dos niños Sergio Graco y Elsa Valeria, producto de su relación con Marcela Rodríguez.

La tierna foto de Sergio Sendel cargando a su hijo Graco de bebé

Fue notorio, sin embargo, que en los meses siguientes el actor hacía vida social y romántica con otras parejas, por lo que ante los rumores, decidió hablar con TVyNovelas para aclarar la situación:

“Con la mamá de mis hijos llevo una relación muy buena, tranquila y de respeto pero no es una relación sentimental, no es de pareja porque ni siquiera vivimos juntos”.

En aquella época, Sergio fue sincero y explicó que tenían vidas independientes a pesar de que ya eran padres.

“Yo vivo aquí en la ciudad de México y ella en Chihuahua”.

Nuestra revista confirmó, de hecho, que Marcela vivía con los niños y los traía frecuentemente al entonces Distrito Federal para que convivan con su papá.

Sergio Sendel, Graco Sendel (círculo), Valeria Sendel y Marcela Rodríguez Hemeroteca TVyNovelas

Con el paso de los años, los Sendel desarrollaron una relación de padre e hijo no solamente sana, también amorosa y de mutuo apoyo.

Graco, como se consignó en TVyNovelas, ha logrado escribir su propia página en la historia reciente del melodrama gracias a su trabajo en “Doménica Montero”.

Producida por Carlos Bardasano y protagonizada por Angelique Boyer junto a Marcus Ornellas, la telenovela se convirtió en uno de los títulos más comentados de la temporada. Y entre haciendas, amores imposibles y secretos familiares, apareció “Pedro Sánchez": un peón noble, trabajador, de mirada limpia y corazón enorme.

Ese personaje fue el que marcó el despegue definitivo de Graco Sendel. A sus 27 años (nació el 30 de mayo en la Ciudad de México y es mellizo de Valeria Santaella), el actor reconoce que Pedro no es solo un papel más, sino un antes y un después en su carrera.

Y pensar que todo eso comenzó con un bebé al que Sergio cargó con evidente amor en la foto que TVyNovelas publicó cuando era apenas un bebé.