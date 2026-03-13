Suscríbete
¿Qué pasó con Rubí, la primera quinceañera viral, después de que quiso ser cantante en La Academia?

Hace justamente 10 años que se realizó la fiesta de Rubí Ibarra, con una “chiva” de 10 mil pesos

Marzo 12, 2026 • 
Alejandro Flores
rubi.jpg

Rubí Ibarra no tuvo buenas críticas en La Academia

Antes de los quince años de Tabasco con Galilea Montijo como conductora y JBalvin dando un concierto, hubo otra fiesta que se hizo tan viral que convocó a unas 30 mil personas.

Rubí Ibarra se convirtió en una sensación cuando sus padres grabaron un video invitando a la gente a la fiesta en la que habría una chiva de 10 mil pesos (carrera de caballos).
Hasta el gobernador de san Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, acudió a la fiesta de la adolescente.

Una vez que pasó el furor, se descubrió que Rubí Ibarra tenía el sueño de entrar al mundo del espectáculo. Primero como creadora de contenido y luego como cantante, la ex quinceañera buscó el éxito y la fama.
Su intento más logrado fue cuando participó en el reality show La Academia, en donde Arturo López Gavito y Horacio Villalobos ejercieron duras criticas en su contra.
“No eres buena cantante”, le dijo el segundo.
“De nada sirve tu disciplina porque voz no tienes”, dijo Horacio.

El destino de Rubí después de La Academia

Después de su participación en el reality, en 2022, Rubí intentó formalmente hacer una carrera como cantante.

Hizo un par de lanzamientos de videos musicales, uno de 2023 con Menny (un cover de “La pareja ideal”), y otro en solitario, en 2024, con el tema “Darte un beso”, que es una mezcla de pop con un ligero toque de hip hop y urbano.

Con 73 mil reproducciones, este es el último intento registrado en su canal de Youtube de su intento de hacer una carrera musical.
“Gracias a todos por sus lindos comentarios de verdad me pone feliz que les guste, le puse corazón a este proyecto y trabajamos mucho en él”, escribió Rubí en la descripción del video.

Desde entonces, Rubí se ha enfocado más en desarrollar una trayectoria como creadora de contenido centrada en hacer videos cortos de humor.

Con 224 mil seguidores en su cuenta de Instagram, sus publicaciones se hicieron regulares, constantes e incluso virales desde fines de 2024.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
