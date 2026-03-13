Luis Ángel Malagón, víctima de la maldición de Rafa Puente en Mundiales de Futbol

“A mí me operan a los 19 años y ya no quedé bien”, cuenta Rafael Puente.

Reconocido como uno de los porteros con más facultades en la década de los 70, Rafa Puente nunca pudo concretar su sueño de jugar un Mundial de Futbol.

Su historia parece un símil muy claro con lo que ha sucedido a Luis Ángel Malagón, la joven promesa de la portería mexicana que se perfilaba como el sucesor de Memo Ochoa en el América y como el arquero titular de la selección mexicana en el mundial de este año.

Malagón, sin embargo, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda, cuya recuperación le impedirá estar en la justa mundialista.

El Club América, al hacer el anuncio de que Malagón será operado, no se atrevió a hacer un pronóstico sobre cuándo volverá a las canchas pero actualmente, los tratamientos más agresivos para recuperarse de este tipo de lesiones suelen calcularse en 3 meses para que el paciente recupere su capacidad para ejercitarse.

El trágico destino de Rafa Puente

Rafa Puente jugó en América y Atlante. Estuvo en la selección mexicana que disputó el preeliminar de Haití para el Mundial de Alemania 74 y que es recordado como uno de los más grandes fracasos en el futbol de nuestro país.

En ese premundial, Rafa Puente ha contado que sufrió una lesión tras la cual tenía que ser inyectado en la parte de atrás de la cabeza todos los días.

México fue eliminado en ese premundial. Luego, rumbo al Mundial del 78, Rafa Puente ya no llegó a la selección premundialista porque tuvo que retirarse: la vieja lesión de la rodilla por la que había sido operado desde los 19 años se convirtió en un dolor insportable.