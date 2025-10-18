Suscríbete
Carolina Ross le abre los ojos a Fabiola Campomanes: “Un hombre nos coqueteaba a las 2 al mismo tiempo”

La cantante Carolina Ross reveló una peculiar historia que sucedió en 2023, cuando Fabiola estaba en MasterChef Celebrity

October 18, 2025 • 
Alejandro Flores
fabiola campomanes carolina ross.jpg

Fabiola Campomanes dio sus explicaciones

Azteca

Carolina Ross reveló un insólito triángulo amoroso del cual Fabiola Campomanes no estaba enterada.

Fabiola Campomanes no conoció a Carolina Ross hasta que entró a La Granja VIP, donde ambas compiten por los 4 millones de pesos de premio.
Sin embargo, Carolina sí conocía a Fabiola... por lo menos de vista y desde 2023, cuando Campomanes participó en MasterChef Celebrity en 2023.
La noche del viernes en la Granja VIP, los participates del reality show decidieron reunirse en la sala para conocerse mejor.
Uno por uno, los que quisieron, se presentaron y hablaron de sus gustos, además de decir qué tanto habían oído hablar del resto de los granjeros.
Así, Sergio Mayer Mori contó, por ejemplo, que conocer a Fabiola Campomanes “desde que tenía medio año de nacido”. La actriz y la mamá de Mayer, Bárbara Mori son mejores amigas desde hace más de dos décadas por lo que es obvia la relación.
“Vivíamos a una calle de distancia, dentro del mismo fraccionamiento”, ahondó el actor y cantante.

La revelación del triángulo de coqueteo

Cuando llegó el turno de Carolina Ross, se quiso dirigir a Campomanes para revelar un secreto que tenía guardado desde hace dos años.

“Yo la verdad, me siento bien ignorante porque solo te conocía de un reality show en el que entraste, creo que MasterChef, porque andabas coqueteando con alguien que yo andaba por ahí... nomás así”.

Carolina Ross se negó a revelar el nombre de ese hombre y de hecho, se espantó cuando Fabiola identificó de quién estaba hablando y comenzó a dar pistas de su identidad.
“No me digas que tu y él andaban”, dijo Fabiola.
-¡No!, respondió Ross
-¿Tenían su historia?
-¡No! O sea, yo cuando los vi me quedé de: “bestia”. Él y yo... nunca ha pasado nada solo abrazos y ji ji ji ja ja ja ja pero sí le dije: “no andes jugando conmigo padre, si ya tenes a alguien”

Fabiola Campomanes quiso aclarar que lo que tuvo con ese hombre, que también era un participante de MasterChef, no fue un romance sino un simple juego de amigos.

“Yo soy muy sonriente, soy muy coqueta, lo acepto, pero no solo de andar toqueteando nada más. Él es una persona que es amigo del novio de mi hija. Entonces él llegaba y me abrazaba y me sonreía y yo también; pero yo me caía de risa”.

Luego reveló que hasta llegó a hacer su “bailecito ese” y que lo bloqueó para evitar malos entendidos hasta que lo vio en otro proyecto.
Carolina entonces le dijo que dejara de dar pistas porque la gente iba a descubrir quién era.

¿Quién es el hombre que coqueteó con Carolina Ross y Fabiola Campomanes?

Las pistas que dieron Carolina y Fabiola llevan de manera unívoca a Eduardo Capetillo Jr., quien participó en MasterChef Celebrity junto con Fabiola y con quien, ciertamente, hubo versiones de que tenían un romance.
La propia Campomanes habló de ello en una entrevista con Isabel Lascuráin en la que contó que el shippeo le causó cierta molestia.

“Yo entré porque creía que era un reality de comida pero luego empezaron con lo de Eduardo y me molestó porque estaba en un momento muy sensible de mi vida”.

Ahora que Carolina le revela la otra parte de la historia, Fabiola lo que hizo fue tomarlo con humor y se rió de la situación.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
