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Elsa Cárdenas, la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, PIDE TRABAJO a sus 91 años

La intérprete que actuó al lado de Elvis Presley, cuenta cómo es su vida actual y porque necesita volver a los escenarios.

Abril 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Elsa-Cardenas.jpg

Doña Elsa Cárdenas pide trabajo a sus 91 años.

YouTube/Getty Images

“Sí me gustaría seguir trabajando, me encanta trabajar, ver la cámaras, me encanta”.

La primera actriz, Elsa Cárdenas, recordada por aparecer en la cinta ‘Fun in Acapulco’, reapareció a sus 91 años dando declaraciones que dejaron helados a los medios de comunicación.

Y es que la mujer que cautivó con toda su belleza y que compartió créditos en pantalla con ‘El Rey del Rock and Roll’, Elvis Presley, dijo que su edad no es un impedimento para querer volver a trabajar.

Cárdenas, quien también se sumó a proyectos del cine mexicano clásico y otras producciones internacionales, sorprendió al confesar que pese a su trayectoria, tiene la necesidad de mantenerse activa laboralmente.

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La señora Elsa compartió su deseo de regresar al mundo de la actuación y explicó que el motivo detrás de su petición es porque busca mantenerse activa y no estar sola. Tampoco descartó que el dinero sea un incentivo atractivo para seguir trabajando.

“Ahora ando de floja ¡y me cae recodo, no me gusta! Me gustaría trabajar, aunque fuera coja, ciega y sorda. Me gustaría trabajar, estar con mis compañeros… Sí me gustaría seguir trabajando, me encanta trabajar, ver la cámaras, me encanta. Trabajaría también por necesidad, el dinerito vale la pena”, dijo doña Elsa.

También destacó que tiene la disposición para seguir participando en proyectos sin importar lo que le requiera el personaje.

Al tiempo que confesó que la última vez que fue llamada para actuar fue en 2025, sin embargo, el proyecto no se concretó.

“El último llamado que tuve fue el año pasado, pero finalmente no hice el papel porque era caerme de una escalera y les dio miedo, a mí no tanto, que me fuera a caer. Cuando me llaman a trabajar por gusto y por divertirme, pues trabajo”, expresó.

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¿Quién es doña Elsa Cárdenas?

Es una actriz mexicana nacida en 1935 en Baja California y tiene una trayectoria que suma proyectos en cine, televisión nacional e internacional. Formó parte de la etapa final de la Época de Oro del Cine Mexicano y logró consolidar su carrera tanto en México como en Estados Unidos.

Entre sus trabajo más destacados se encuentran las películas:

  • ‘Giant’ (1956)
  • ‘Felicidad’ (1957)
  • ‘Fun in Acapulco’ (1963)
  • ‘Casa de mujeres’ (1966)
  • ‘La señora Muerte’ (1969)
Elsa-Cardenas (1).jpg

‘Fun in Acapulco’.

Getty Images

Y las telenovelas:

  • ‘El amor tiene cara de mujer’ (1971)
  • ‘Carrusel’ (1989)
  • ‘Alma rebelde’ (1999)
  • ‘La otra’ (2002)
  • ‘Fuego en la sangre (2008)
  • ‘Lo imperdonable’ (2015)

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Su historia con Elvis Presley

Se trata de uno de los episodios más conocidos en la vida de la actriz, aquel romance que vivió durante el rodaje de ‘Fun in Acapulco’ en 1963 con ‘El Rey del Rock and Roll’.

Según la primera actriz, se conocieron en esa producción y surgió un enamoramiento, a pesar de que doña Elsa estaba comprometida en ese momento. La famosa estrella recordó que lo primero que Elvis hizo fue decirle que era “una niña muy bonita”.

Añadió que Presley era atento y cercando, ademas de que intentaba hablar español y mostraba interés por la cultura mexicana. De acuerdo con su testimonio, vivieron un romance fugaz que se dio por la convivencia diaria.

Elsa Cárdenas cine de oro mexicano
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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