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Elsa Cárdenas

Es una actriz mexicana nacida en 1935 en Baja California y tiene una trayectoria que suma proyectos en cine, televisión nacional e internacional. Formó parte de la etapa final de la Época de Oro del Cine Mexicano y logró consolidar su carrera tanto en México como en Estados Unidos.

Entre sus trabajo más destacados se encuentran las películas: ‘Giant’ (1956), ‘Felicidad’ (1957), ‘Fun in Acapulco’ (1963), ‘Casa de mujeres’ (1966), ‘La señora Muerte’ (1969). Y las telenovelas: ‘El amor tiene cara de mujer’ (1971), ‘Carrusel’ (1989), ‘Alma rebelde’ (1999), ‘La otra’ (2002), ‘Fuego en la sangre (2008) y ‘Lo imperdonable’ (2015).

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Abril 17, 2026
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Ericka Rodríguez