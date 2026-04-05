El secreto detrás del cuerpo de gimnasio que mostró Ernesto D’Alessio en “Juego de Voces”

“Vamos a darle contenido a ViX”, dijo Ernesto D’Alessio en una momento de descanso durante las grabaciones de “Juego de Voces”.

Los ensayos y las pausas de la grabación para el programa que se ve cada domingo también quedan registradas en la cámara de ViX que sigue a los cantantes de “Juego de voces” en todo momento.

Luego, esas grabaciones están disponibles para los suscriptores de ViX en un programa de “Detrás de cámaras”.

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Ahí fue donde D’Alessio sintió la necesidad de “dar contenido exclusivo": se abrió la chaqueta y mostró su impactante abdomen: sus oblicuos externos, su recto abdominal y su transverso están delineados y marcados como si fueran un lienzo muscular.

Los motivos de Ernesto D’Alessio para moldear su cuerpo

Detrás de estos músculos está, obviamente, un entrenamiento diario durante años, pero pocos saben la motivación que genera en el cantante esta necesidad de moldear su cuerpo.

“Cuidar tu cuerpo es un acto de amor propio: la disciplina lo fortalece, el trabajo constante lo transforma y la salud es la recompensa de no rendirte”, escribió Ernesto en un mensaje de su perfil de Instagam.

También ha compartido la dieta de su desayuna, antes de entrenar:



Avena

Yogur griego

Leche de almendra

Proteína vegana

Chía

Plátano

Crema de almendra

Un toque de miel de agave”

Pero incluso por encima de la dieta está su fe y la absoluta certeza de que su cuerpo es un instrumento de ella.

“A veces nos enfocamos solo en fortalecer nuestra mente y está bien pero así como alimentamos nuestra alma y nuestra mente con pensamientos positivos, de fe, debemos cuidar nuestros hábitos, movernos, hacer ejercicio”.

Dice D’Alessio que la motivación no sólo debe ser una figura espectacular.

“No solo es por estética sino por salud, por vivir con plenitud;

levántate, muévete, que Dios te dio una máquina perfecta: úsala con gratitud”.