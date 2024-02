¿Infidelidad y maltrato? Cristian Castro y Mariela Sánchez hablaron tras su ruptura

La historia de amor de Cristian Castro y Mariela Sánchez llegó a su fin menos de dos meses después de que la pareja confirmara su relación e incluso ya tuviera planes de boda.

La inesperada partida de Mariela Sánchez a Argentina hace unas horas, a pesar de que tenía programado un viaje con Cristian Castro a Las Vegas, acabó por confirmar este mediático truene y, como era de esperarse, los rumores no tardaron en aparecer.

Por ejemplo, algunos programas argentinos como Mañanísima ventilaron que Mariela Sánchez habría sido víctima de supuestos maltratos por parte de Cristian Castro; también surgieron rumores de infidelidad, problemas con Verónica Castro e incluso escenas de celos que habrían terminado por colapsar el noviazgo.

En TVyNovelas, por su parte, te informamos que de acuerdo con el periodista Hugo Maldonado, Mariela se habría ido de compras a las plazas comerciales más prestigiosas de la Ciudad de México para adquirir prendas lujosas, gastando un total de 300 mil pesos directamente de las tarjetas de Cristian Castro, ¿qué pasó en realidad?

ESTO DIJERON CRISTIAN CASTRO Y MARIELA SÁNCHEZ SOBRE SU TRUENE, ¿HUBO VIOLENCIA?

Fue Cristian Castro el primero que confirmó el rompimiento, aunque sus declaraciones fueron muy escuetas, sin brindar mayores detalles sobre esta impactante e inesperada noticia:

“Todo fue muy tranquilo pero no se pudo más” Cristian Castro

“Ya se terminó, se terminó la historia... Es una difícil situación esta de ser cantante... Ella es una chica muy buena, todo fue muy tranquilo pero no se pudo más”, expresó el hijo de Verónica Castro en el Aeropuerto de Los Ángeles.

Por su parte, las imágenes de Mariela Sánchez llorando en el Aeropuerto de la Ciudad de México, cuando estaba a punto de viajar a Argentina acompañada de dos amigas, rápidamente se viralizaron en redes sociales y alimentaron aún más los rumores de un supuesto maltrato.

En ese momento, la cordobesa no quiso dar mayores declaraciones; sin embargo la madrugada del lunes, a su llegada a Buenos Aires, habló brevemente para el programa Intrusos para aclarar algunas especulaciones:

“No quiero hablar del tema, de nada. Todavía no estoy bien. Estoy triste, así que prefiero no hablar” Mariela Sánchez

“No quiero hablar del tema, de nada. Todavía no estoy bien. Estoy triste, así que prefiero no hablar (...) mi familia tiene buena relación con Cristian, a él lo quieren mucho. Todavía ni hablé con ellos, no saben nada”, expresó Mariela en primer lugar.

Sobre los supuestos problemas con Verónica Castro, Mariela Sánchez negó categóricamente este rumor: “Con ella está todo excelente, es muy respetuosa, es bárbara ella. Está todo bien, todo bárbaro. No hubo ninguna discusión con Verónica, para nada”, aseguró.

Por otro lado, también desmintió las declaraciones emitidas por los conductores del programa argentino Mañanísima, quien ventiló que, supuestamente, Cristian Castro la obligaba a cocinar y hasta le contrató a un chef para que le enseñara a preparar comida mexicana:

“Cristian estaba las 24 horas del día conmigo en Uruguay, imposible que haya salido con alguien” Mariela Sánchez

“Es todo mentira. Yo quería aprender cocina mexicana viviendo en Miami. No vivíamos en un hotel, como se dijo”, aseguró

Sobre las supuestas infidelidades de Cristian Castro, Mariela también desmintió los rumores, sobre todo luego de las explosivas declaraciones de la influencer trans Clarita Kim:

“Hablan muchas boludeces, como esa chica trans que habla. Cristian estuvo las 24 horas del día conmigo en Uruguay, imposible que haya salido con alguien, imposible. Siempre estuvimos juntos”, concluyó Mariela Sánchez.