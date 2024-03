Cristian Castro intentó seducir a otras mujeres cuando era novio de Mariela Sánchez: las contundentes pruebas

El truene de Cristian Castro y Mariela Sánchez

Mariela Sánchez, quien fue vista en el Aeropuerto de la Ciudad de México bañada en llanto y acompañada por algunas amigas, no quiso dar declaraciones sobre los motivos de su ruptura hasta varios días después, cuando confirmó que Cristian Castro es una persona celosa y con graves “problemas emocionales":

"Él tuvo una crisis emocional (...) estaba con mi celular y ve un video viejo, que editan los celulares como ‘Recuerdos’ y se me ve a mí con un amigo, que incluso ha salido con amigas mías. Cuando lo vio, empezó con un shock de celos. Por eso yo decidí irme, él tiene un tema de celos, no es mala persona, para nada. Tal vez se autoboicotea, no lo tengo claro”, expresó la argentina para Teleshow.

Lo que nadie se imaginó fue que, poco después, se revelarían unos explosivos audios que confirmarían que Cristian Castro le fue infiel a su novia Mariela Sánchez, así como el modus operandi que utilizó para que ella no se diera cuenta, ¡conoce los detalles!

CRISTIAN CASTRO INTENTÓ SEDUCIR A OTRAS MUJERES SIENDO NOVIO DE MARIELA CASTRO: LOS PICANTES AUDIOS

Fue en El Show de Enrique Santos de iHeart Radio donde se revelaron los supuestos audios que Cristian Castro, con una voz sugestiva, le enviaba a algunas mujeres para seducirlas e incluso pedirles que se desnudaran.

"Él manejaba un celular indiscreto. Tenía un segundo celular”

“Qué rico. Qué cosa tan rica, qué lindo”, se escucha en el material. "¿Te voy a ver?”. “Todo rico. ¿Me dejas verte? Déjame verte sin la de arriba. Déjame verlas, y abajo también déjame ver”, dice presuntamente el cantante.

Por unas horas, fue una incógnita la técnica que usó Cristian Castro para enviar este tipo de audios sin que su pareja se enterara, pero fue el comunicador Gustavo Descalzi quien reveló este misterio en El Debate del Bailando: al parecer, Cristian Castro usa dos celulares, no es la primera vez que lo hace y se vale del acoso para lograr sus objetivos.

“En la web hay una página donde hablan todas las ex de Cristian Castro. Allí, que por lo menos hay 20 o 25 chicas, cuentan esta forma que tenía de seducir (...) él manejaba un celular indiscreto. Tenía un segundo celular”, detalló.

“Hablamos con muchas chicas que nos dieron los audios. Nos dijeron que él se pone bastante insistente todo el tiempo”, aseguró Descalzi.