El Cibernético todavía no firma su pelea de box contra Poncho de Nigris.

El luchador, popular en los primeros años del siglo XXI por sus enfrentamientos físicos y verbales contra figuras de la farándula.

Contra Poncho tuvo uno de los más memorables, razón por la cual ahora quieren revivir esa rivalidad para ponerlos frente a frente en Ring Royale, el show de box de exhibición producido por el propio De Nigris.

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La rivalidad de Cibernético y Lyn May

Sin embargo, Cibernético tuvo otra rival en televisión igual de ruda: Lyn May.

El luchador llegó a decir en algunas entrevistas que la vedette era “senil”, que “tenía cara de torta” y hasta la calificó de “bruja”.

Hasta que Lyn May aceptó presentarse en el programa “Con Todo” para encararlo.

En ese programa, el Cibernético se mostró irreverente como solía ser, y repitió muchas de las cosas que dijo.

Lyn May, sin embargo, no se tentó el corazón para responderle: le mentó la madre, le dijo “pend...” y hasta le dedicó una canción para denigrarlo.

Y todo eso salió al aire en el programa en vivo.

A 20 años de aquel pleito, Cibernético lo recordó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino”.

“Yo ni me acordaba que le había dicho esas cosas... lo que pasa es que ustedes guardaban las entrevistas. Y entonces me decían: “que tu le dijiste a la señora que tenía cara de torta”. Y yo les decía que no. "¿Cómo de que no?” Y sacaban la entrevista... ¡de hace dos años!”, contó Cibernético.

Finalmente, Cibernético se negó a ofrecerle una disculpa a Lyn May y ella de nuevo le dedicó la canción.