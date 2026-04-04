El día que Héctor Suárez chocó contra un árbol y una casa por evitar un asalto: “Volví a nacer”

La madrugada del 19 de febrero de 1999, Héctor Suárez iba en su camioneta acompañado de su esposa Pepita Gomís y de su madre.

A las 2 y media de la mañana, los tres vivieron uno de los momentos más aterradores de su vida, cuyo registró quedó en las páginas de TVyNovelas de aquel año con una entrevista exclusiva en la que el actor narró la historia.

Lo que se sabía hasta antes de la entrevista es que el actor había chocado su camioneta en un accidente tan fuerte y grave que él quedó hospitalizado durante varios días y su auto quedó inservible.

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¿Por qué chocó Héctor Suárez en 1999 en la Ciudad de México?

Lo que en realidad pasó fue que el actor estuvo a punto de ser asaltado y al evitarlo, provocó el tremendo choque.

La entrevista sucedió, de hecho, cuando Héctor todavía estaba en su cuarto de hospital y le hacían diferentes estudios para evitar consecuencias por los diversos golpes que sufrió.

Héctor Suárez nos platicó, cómo ocurrieron las cosas:

“Al salir de una cena de trabajo que tuve con mi equipo en un restaurante al sur de la Ciudad me dirigí a mi casa por la avenida Luis Cabrera, acompañado de mi escolta que iba en una camioneta guayan, un poco viejita que era de mi hija. Y en esa Avenida me interceptó una camioneta en la que iban varios tipos y dándome alcance, el copiloto sacó la mano con una lámpara de luz muy intensa y con groserías, me indicó que me parara y que no intentara nada”.

Entre disparos y el caos

La narración del actor se tornó aún más dramática al recordar lo que tuvo que hacer cuando escuchó una detonación, la cual en principio no sabía de dónde provenía.

“Entre los gritos de los tipos, la luz y yo tan confundido, se escuchó un disparo. En un intento por checarme y verificar que no me habían disparado, los tipos aceleraron dándome un cerrón y provocando que yo perdiera el control dirigiéndome hacia un árbol, el cual no detuvo mi carro y crucé el camellón de esa avenida para chocar y detenerme con la barda de una casa”.

Héctor Suárez no recordó los detalles de lo que sucedió después del choque, ya que la confusión generó un caos del cual solamente se recuperó cuando sus escoltas lo rescataron.