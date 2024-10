¿El cumpleaños más triste de Sian Chiong? Las FOTOS de la que habría sido su última noche en México

Sian Chiong La Casa de los Famosos México.

La última aparición de Sian Chiong en Instagram reavivó la controversia en torno a su figura, sobre todo porque Julio Camejo reveló que el actor cubano se habría ido a Miami de urgencia para tomar terapia por todo el hate que recibió tras su participación en el reality de Televisa.

En efecto, desde que Sian Chiong salió eliminado de la competencia, sus apariciones se limitaron a unas cuantas entrevistas y desde entonces no se ha dejado ver en público: “Hasta donde sé, está tomando terapia psicológica”, dijo Julio Camejo en la entrevista cuyos detalles puedes leer aquí.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ SE VE EN LAS ÚLTIMAS FOTOS QUE SIAN CHIONG PUBLICÓ EN INSTAGRAM?

Sian Chiong cumplió 31 años justo ayer, 27 de octubre, y en medio de los rumores que apuntaban a su salida urgente de México el actor cubano publicó una serie de fotos y videos en donde se ve cómo celebró este día tan especial.

“Qué lindo poder pasar momentos únicos rodeado de personas que uno quiere”, escribió el actor cubano para acompañar la publicación en donde se ve rodeado de sus amigos y a punto de disfrutar de un enorme pastel.

Esta intrigante reaparición y el hecho de que muchas personas recordaran las escandalosas declaraciones de Julio Camejo sobre su supuesto viaje de urgencia a Miami hicieron pensar a muchos internautas que esas imágenes habrían sido capturadas durante la última noche que el actor cubano pasó en México; sin embargo, nada ha sido confirmado hasta el momento.