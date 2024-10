Julio Camejo reveló que Sian Chiong tuvo que salir del país tras su fracaso en La Casa de los Famosos México

Sian Chiong se convirtió en uno de los habitantes más repudiados en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, un puesto que se ganó debido a ciertas actitudes que tuvo con varios de sus compañeros. Es por esto que desde su salida del reality, el actor tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos, especialmente por los reclamos que el público ha volcado sobre él, mismos que incluso ya habrían ocasionado que tuviera que irse del país.

Sian Chiong habría ‘abandonado’ México ante las críticas por su participación en LCDLF

Durante una reciente conversación con Eden Dorantes, Julio Camejo compartió algunos detalles que hasta ahora eran desconocidos sobre el paradero de Sian Chiong. Y es que después de su aparición en la entrega de premios a lo mejor de La Casa de los Famosos México, se ha sabido muy poco acerca de lo que está haciendo ahora que su agenda ya se liberó..

Ante esta incógnita, el actor, quien acudió en su defensa la noche que resultó eliminado, confesó que Sian tuvo que irse a Miami de urgencia. Sobre las razones que propiciaron esta decisión, el cubano señaló que se debió a su necesidad de tomar terapia para poder lidiar con los comentarios negativos que ha estado recibiendo, los cuales se maximizaron además luego de la forma tan abrupta en la que terminó su amistad con Gala Montes.

“Hasta donde sé, está tomando terapia psicológica. Cuando tú sales de un reality, viene la depresión, que es algo que poca gente entiende. No es como “terminé un ciclo y se acaba. No, viene el reencuentro contigo, porque estuviste en un aislamiento y desafortunadamente no le fue muy bien, no fue uno de esos que el público acogió. Aunque siempre hay una balanza, no fue uno de los más queridos y está trabajando en eso”, explicó el exparticipante de “Big Brother”.

Julio Camejo admitió que La Casa de los Famosos México no le favoreció del todo a Sian Chiong Instagram

El importante consejo que Julio Camejo le mandó a Sian Chiong

Sobre cómo lo ha acompañado en este proceso de recuperarse por este inesperado fracaso, Camejo apuntó que aunado a la compañía de sus personas cercanas y la asesoría de profesionales, es importante que Sian sea capaz de admitir las cosas en las que falló, para así poder avanzando. “Lo que queda es sacudirse las rodillas, levantar la frente y reconocer los errores; pedirle perdón a las personas que lastimaste, encontrarte contigo y seguir adelante”, apuntó Julio, esperando que Chiong pueda retomar sus proyectos pronto.