La hija de Lupillo Rivera sufrió un tremendo accidente que le quemó la cara: FOTOS

Los accidentes pasan en cuestión de segundos y de un momento a otro, una situación cotidiana puede transformarse en una desgracia. Esto lo sabe mejor que nadie Abigail Rivera, una de las hijas de Lupillo Rivera, quien compartió preocupantes detalles del incidente que vivió y todos los estragos físicos que le dejó.

Abigail Rivera reveló pormenores del accidente que le quemó la cara

A través de una serie de videos publicados en sus cuentas de TikTok e Instagram, la hija del famoso cantante narró parte de lo que vivió en las últimas horas, cuando un accidente que tuvo en su negocio le dejó graves heridas y quemaduras.

De acuerdo con los dichos de Abigail, todo ocurrió mientras estaba en el negocio de comida del que es propietaria, mismo que consiste en un ‘food truck’, es decir, un camión habilitado como cocina. Ahí, una falla de su estufa originó el siniestro y le habría dado un “flamazo”, alcanzándola con las llamas en la zona del rostro y las manos.

“Moví mi cara y apagué la estufa tan pronto como vi la explosión. El rostro de mi papá fue lo último que vi”, contó Rivera, evidenciando que le impresionó tanto que lo primero que pasó por su mente fue pensar en su familia, esperando lo peor.

Abigail Rivera relató su aterradora experiencia con un accidente doméstico Capturas de pantalla

Este episodio le dejó como saldo quemaduras de segundo grado en la cara, ojos y manos, así como una sección de su cabello que también fue afectada por el fuego. Afortunadamente, se quedó en un susto y las lesiones podrán recuperarse con el tratamiento adecuado, aunque esto no hace menos tenebrosa esta experiencia que jamás olvidará. “Estaba realmente asustada. Me quemé las pestañas y los párpados, sentía que mi cara se quemaba”, añadió la hija de Lupillo Rivera.

El aprendizaje de Abigail Rivera tras su aparatoso incidente

Finalmente, reflexionó sobre la importancia de estar siempre alertas y no descuidar procesos por ningún motivo. “Estaba tan en shock que me contactaron sobre mi accidente. Quería compartir consciencia con los propietarios de camiones de comida y cualquiera que lidie con un trabajo peligroso; incluso si es solo conduciendo. Estoy feliz de estar viva y tan agradecida de que Dios me salvó de este horrible accidente”, expresó la joven, reiterando que su afán de hacer tan gráfica toda su experiencia es simplemente para evidenciar que las cosas se pueden salir de control sin pensarlo.