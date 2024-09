¡Rompió en llanto! Sian Chiong imploró perdón tras salir de La Casa de los Famosos México: ‘Me siento mal’

Sian Chiong no aguantó la culpa y, en pleno programa en vivo, le pidió perdón a todo México por su conducta dentro de La Casa de los Famosos México

Este 15 de septiembre, en plena celebración por las Fiestas Patrias, Sian Chiong se convirtió en el eliminado más reciente del reality show , hecho que acabó por “sepultar” definitivamente al Team Tierra y sus aspiraciones de llegar juntos a la final.

El repudio del público fue inmediato y caló tan hondo en Sian Chiong, que el actor cubano no pudo aguantar las lágrimas cuando suplicó perdón en vivo; incluso, aseguró que está arrepentido de todo lo que dijo de Gala Montes a sus espaldas.

TE PUEDE INTERESAR:

¡ASÍ SE VIVIERON LAS DISCULPAS PÚBLICAS DE SIAN CHIONG! EL VIDEO DEL MOMENTO

Fue en la postgala de este 19 de septiembre transmitida por el Canal 5 que Sian Chiong se quebró en plena emisión y reconoció que su conducta dentro del reality show fue la equivocada porque decidió seguir el juego de Adrián Marcelo, el líder de su equipo.

"¿En qué momento me perdí? Lo siento, México (…) lo único que le pido al público es una disculpa”

Y es que, a decir del actor cubano, Gala Montes se hizo su amiga cuando ambos actuaron en la película La mexicana y el güero; sin embargo, esta excelente relación se echó a perder por culpa de sus burlas y ataques, por lo que prometió que hablará con ella en cuanto tenga la oportunidad.

“Obvio fue un juego en el cual me dejé llevar por la competencia, por querer ganar y me perdí a mí mismo. Me siento muy mal por eso”, reconoció Sian Chiong , quien no pudo evitar que se le salieran las lágrimas al aceptar que, en algún punto del reality, se “perdió".

“Fue un juego en el cual me dejé llevar por la competencia, por querer ganar y me perdí a mí mismo”

"¿En qué momento me perdí? Lo siento, México (…) lo único que le pido al público es una disculpa y lo siento, a todos los que les hice daño... sólo quería jugar”, concluyó Sian bastante conmovido mientras Cecilia Galliano y Mauricio Garza intentaron consolarlo.

No puedo creer que Sian Chiong dé hueva hasta para dar lástima.#LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/RO51dtSmdI — El Viejo Amargo  (@viejoamargo_) September 20, 2024

Lamentablemente, a los internautas no lo convencieron las lágrimas de Sian Chiong, pues recordaron el día que le aconsejó a Adrián Marcelo que podía atacar a Gala Montes echándole en cara su situación académica, pues ella nunca estudió actuación, gesto que para muchos fue simplemente imperdonable.