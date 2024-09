Acusan a Sian Chiong de tocar indebidamente a Gomita en plena gala de La Casa de los Famosos México: VIDEO

Sian Chiong está causando molestia en redes sociales luego de que se viralizara un video de una de las últimas galas de “La Casa de los Famosos México”. Y es que, en el clip, se ve cómo el actor cubano habría tocado indebidamente a su compañera Aracely Ordaz “Gomita”.

¿Qué pasó entre Sian Chiong y Gomita?

El incómodo momento ocurrió en la postgala que se transmite en ViX, cuando los exparticipantes comenzaron a bailar junto a los conductores Cecilia Galliano y Mauricio Garza, cuando Ana Bárbara estaba cantando.

La secuencia muestra cómo Chiong rodea con los brazos a Gomita, pero ella rápidamente le quitó las manos de su cuerpo. Según los usuarios que han visto el video, la hermana de Lapizito le habría reclamado.

¿Por qué critican a Sian Chiong por “tocar” a Gomita?

No es la primera vez que acusan a Sian Chiong de “mano larga”. Durante su estancia en “La Casa de los Famosos México”, los fans lo señalaron por supuestamente tener comportamientos fuera de tono con Sabine Moussier, Gala Montes y Briggitte Bozzo.

Tras su salida, él dijo que había sido cariñoso con ellas, pero no quiso incomodarlas. “Nunca mi intención fue que sintiera que yo me estaba aprovechando una relación para sobrepasar los límites”, se defendió en aquel entonces.

Hasta ahora, y a pesar de que el video se hizo tendencia en Internet, Chiong no se ha pronunciado para aclarar lo que pasó.

No obstante, los usuarios han lanzado comentarios negativos hacia el cubano, pues piden que se le castigue: “Gomita fue la única en empujar a Sian”, “Es que Sían es mano larga”, “Muy bien, Gomita. Realmente Tierra tuvo 3 villanos: AM, Mariana y Sian, los demás no lo fueron tanto, se contaminaron” y “Sian es supermano larga”, son algunas de las opiniones en TikTok y en nuestra publicación del video en Instagram.