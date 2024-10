Adrián Marcelo le dio la espalda a Sian Chiong y reveló quién fue su único amigo en La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo fue uno de los habitantes más polémicos en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, especialmente luego de que mostrara ciertos comportamientos que no fueron del agrado del público. Previo a su inesperada salida, el comediante había logrado crear equipo con varias personalidades que respaldaban su estrategia, no obstante, una vez que salieron, ya tiene claro que no son sus amigos y en realidad solo puede considerar de este modo a uno de ellos.

Adrián Marcelo confesó por qué dejó de estimar a Sian Chiong tras su alianza en un reality

Durante un episodio de “Hermanos de leche”, el podcast que conduce junto a Iván Fematt, conocido como “La Mole”, Adrián Marcelo habló nuevamente de su experiencia en LCDLFM. En esta ocasión, lo hizo para explicar que no se llevó grandes amistades de su estancia, sino que únicamente siente este aprecio por uno de los habitantes que conoció ahí dentro.

“De Sian y Ricardo, cuando pasan el clip de Odalys, pues sí noto claramente cómo toman una postura inmediata, como de: ‘este wey, mejor me alejo de él’”, mencionó el youtuber para dar contexto de cómo fue que decidió marcar distancia con otros integrantes del cuarto Tierra con los que hasta ese momento creía tener una alianza.

Adrián Marcelo reveló la identidad de su único amigo en La Casa de los Famosos México

Una vez claro de que ni Sian Chiong ni Ricardo Peralta le eran leales de manera auténtica, Adrián Marcelo tuvo tiempo de observar detenidamente el panorama y así descifrar que solo había una persona que sí estaba siendo sincera con él.

Se trata de Agustín Fernández, a quien en diversas ocasiones ha asegurado, le guarda una gran estima por lo que compartieron en el programa y, sobre todo, porque considera que no le dio la espalda cuando el último de sus escándalos estalló, justo horas antes de que abandonara la competencia.

Adrián Marcelo admitió que solo considera como su amigo a Agustín Fernández Captura de pantalla, Instagram

“Agustín entendía el tipo de humor que tengo, entendía mi enojo. Incluso sabía la frustración, el enojo de no poder comunicar la clase de personas que tenía enfrente”, señaló el regiomontano, aparentemente refiriéndose a sus rivales del team Mar, con los que forjó una enemistad que hasta el día de hoy permanece, dirigida principalmente a Gala Montes y Arath de la Torre.