El Cigala le canta una serenata a Yolanda Andrade: “Te veo mejor”

Yolanda Andrade vivió un momento de especial entusiasmo con la vista de Maribel Guardia (física) y Diego el Cigala (virtual).

La conductora, que desde hace casi un lustro batalla con la enfermedad degenerativa e incurable de ELA, llevaba varios meses en una etapa de tristeza que se reflejó en sus publicaciones de redes sociales.

Videos y textos daban cuenta de su ánimo, con mensajes en los que constantemente hablaba sobre “el poco tiempo que me queda de vida”.

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Ahora, sin embargo, pasó una noche bohemia y llena de optimismo. Maribel Guardia la visitó en su casa y publicó un video en que escribió:

“Hay personas que, aun atravesando las pruebas más difíciles, siguen regalándole luz a los demás. Anoche compartí con mi querida Yolanda una de esas noches que se quedan guardadas en el corazón. Nos tuvo horas escuchando sus aventuras, riéndonos con su inteligencia, su sentido del humor y esa manera tan suya de contar la vida”.

La noche bohemia de Yolanda Andrade

En el video se ve a Andrade particularmente feliz y justo en ese momento está en una video llamada con Diego el Cigala, el cantaor de flamenco más popular y mediático en los 10 años recientes.

El Cígala le manda un emotivo mensaje de amor y apoyo emocional.

“Te veo mucho mejor, hablas mucho mejor; no hagas caso a nadie, Dios está contigo”, dice el músico con una sonrisa.

Y luego cantan juntos “Te quiero”, el exitoso tema de Nino Bravo.

Maribel Guardia agregó en su mensaje de Instagram: