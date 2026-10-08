Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

El Cigala le canta una serenata a Yolanda Andrade: “Te veo mejor”

Diego conectó en video llamada con Yolanda y con Maribel Guardia; esto cantaron

Octubre 07, 2026 • 
Alejandro Flores
yolanda andradeel cigala maribel guardia.jpg

Maribel Guardia visitó a Yolanda Andrade y juntas llamaron al Cigala

Instagram

Yolanda Andrade vivió un momento de especial entusiasmo con la vista de Maribel Guardia (física) y Diego el Cigala (virtual).

La conductora, que desde hace casi un lustro batalla con la enfermedad degenerativa e incurable de ELA, llevaba varios meses en una etapa de tristeza que se reflejó en sus publicaciones de redes sociales.
Videos y textos daban cuenta de su ánimo, con mensajes en los que constantemente hablaba sobre “el poco tiempo que me queda de vida”.
TE RECOMENDAMOS: Reportan la muerte de la hija de ‘Paquita la del Barrio’, a poco más de un año del deceso de la cantante
Ahora, sin embargo, pasó una noche bohemia y llena de optimismo. Maribel Guardia la visitó en su casa y publicó un video en que escribió:

“Hay personas que, aun atravesando las pruebas más difíciles, siguen regalándole luz a los demás. Anoche compartí con mi querida Yolanda una de esas noches que se quedan guardadas en el corazón. Nos tuvo horas escuchando sus aventuras, riéndonos con su inteligencia, su sentido del humor y esa manera tan suya de contar la vida”.

La noche bohemia de Yolanda Andrade

En el video se ve a Andrade particularmente feliz y justo en ese momento está en una video llamada con Diego el Cigala, el cantaor de flamenco más popular y mediático en los 10 años recientes.

El Cígala le manda un emotivo mensaje de amor y apoyo emocional.

“Te veo mucho mejor, hablas mucho mejor; no hagas caso a nadie, Dios está contigo”, dice el músico con una sonrisa.
Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones

timbiriche alexalozano.jpg
Famosos
¿Qué fue de Alexa Lozano, la Timbiriche que cantó el último éxito de la banda, “Muriendo lento”?
Alexa fue, junto a Diego Shoening, la intérprete del éxito del álbum XII, el último de la banda
Octubre 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Historias de superación en Timbiriche: así vencieron sus adicciones algunos de sus miembros
Octubre 02, 2026
Famosos
Los noviazgos que hubo dentro de Timbiriche, confesados por ellos mismos
Octubre 01, 2026
Famosos
El engaño que fue necesario para lograr el primer reencuentro de Timbiriche en el Festival Acapulco 98
Septiembre 27, 2026
Famosos
10 cosas que debes saber de Timbiriche antes de ver la bioserie, incluyendo el regaño de Raúl Velasco
Septiembre 27, 2026
luis de llano (1).jpg
Famosos
¿Cómo se retrata a Luis de Llano en la bioserie “Timbiriche”, de ViX?
Septiembre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
Timbiriche.jpg
Famosos
Lanzan primer tráiler de la serie de Timbiriche y aparecen ‘Sasha’ y ‘Luis de Llano’
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Y luego cantan juntos “Te quiero”, el exitoso tema de Nino Bravo.
Maribel Guardia agregó en su mensaje de Instagram:

“Me conmovió profundamente verla llena de alegría, de fuerza y, sobre todo, de una inmensa fe en Dios”.

Yolanda Andrade
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Paquita-la-del-Barrio.jpg
Famosos
Reportan la muerte de la hija de ‘Paquita la del Barrio’, a poco más de un año del deceso de la cantante
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leonardo-Aguilar.jpg
Famosos
Leonardo Aguilar FUE DETENIDO en el aeropuerto; presuntamente portaba un 4rma de fuego
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aldo-Rendon.jpg
Famosos
Aldo Rendón le revela al ‘Escorpión Dorado’ toda la verdad sobre el vape y confirma “hay un lugar PARA FUMAR”
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Timbiriche.jpg
Famosos
Productor CONFIESA QUE EL CASO de Sasha Sokol sí es “la columna vertebral” de la serie ‘Timbiriche’
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Josi-Cuen.jpg
Famosos
Josi Cuen confronta a fan por TOC4RLO INDEBIDAMENTE en pleno concierto
La primera reacción del exvocalista de ‘La Arrolladora Banda El Limón’ fue arrojarle tequila en la cara.
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nicola-Porcella.jpg
Famosos
Nicola Porcella presume su nueva nariz y recibe CIENTOS DE BURLAS: “es un completo desastre”
El conductor de ‘Hoy’ fue blanco de memes, críticas y burlas tras reaparecer con su nueva imagen.
Octubre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Kahwagi.jpg
Famosos
Marlene Favela reacciona al fallecimiento de su exprometido, Jorge Kahwagi: “no hagamos un circo”
Jorge Kahwagi y Marlene mantuvieron un noviazgo de más de tres años que casi los lleva al altar.
Octubre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Ochoa (1).jpg
Famosos
Martha Cristiana SE LANZA contra Mariana Ochoa: “es muy mentirosa” y no se vale “un personaje” para ganar
La exdirectora de ‘Miss Universo’ desenmascaró no sólo a la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, también al reality por no respetar la voluntad del público.
Octubre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez