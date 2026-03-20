El Canelo Álvarez entrena a un amigo para boxear en el siguiente Ring Royale

Apenas terminó la primera edición de Ring Royale, cuando ya comenzó la preparación para la segunda.

Poncho De Nigris, el promotor de este evento de boxeo de exhibición, lanzó un primer anzuelo para que David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco se suban al ring y revivan la rivalidad que comenzó hace 23 años, cuando el ahora diputado le soltó un mandarriazo luego de un partido de futbol.

Pero ya hay otra pelea en curso para esa segunda edición del Ring Royale.

Y es una pelea que involucra a Saul el Canelo Álvarez, el boxeador mexicano más ganador de los últimos 20 años.

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Aunque en su última defensa del campeonato el jalisciense perdió, su prestigio está intacto entre sus fans y ahora ha aceptado entrar al juego del boxeo de exhibición.

El reto de preparar a Chavira

El Canelo Álvarez entrenará a Paulo Chavira, influencer especializado en crear contenido sobre apuestas en deportes.

De hecho, Chavira perdió mucho dinero con la reciente derrota del Canelo, a quien le había apostado 2 millones de pesos.

Ahora, el Canelo Álvarez junto con Eddy Reynoso, su entrenador de cabecera, se encargarán de prepararlo para que se suba al ring.

Paulo se enfrentará a Oscar Espinoza, conocido en redes sociales como Baby Face, un creador de contenido sin mayor relación con el deporte.

Sus videos suelen ser bromas sobre comida callejera y hasta ahora no ha hecho publicaciones sobre la pelea contra Chavira.