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El Canelo Álvarez entrena a un amigo para boxear en el siguiente Ring Royale

El boxeador mexicano más ganador de la década reciente cedió a la petición de su amigo

Marzo 19, 2026 • 
Alejandro Flores
paulo chavira canelo alvarez.jpg

Paulo se prepara con el Canelo para boxear

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Apenas terminó la primera edición de Ring Royale, cuando ya comenzó la preparación para la segunda.

Poncho De Nigris, el promotor de este evento de boxeo de exhibición, lanzó un primer anzuelo para que David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco se suban al ring y revivan la rivalidad que comenzó hace 23 años, cuando el ahora diputado le soltó un mandarriazo luego de un partido de futbol.
Pero ya hay otra pelea en curso para esa segunda edición del Ring Royale.
Y es una pelea que involucra a Saul el Canelo Álvarez, el boxeador mexicano más ganador de los últimos 20 años.
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Aunque en su última defensa del campeonato el jalisciense perdió, su prestigio está intacto entre sus fans y ahora ha aceptado entrar al juego del boxeo de exhibición.

El reto de preparar a Chavira

El Canelo Álvarez entrenará a Paulo Chavira, influencer especializado en crear contenido sobre apuestas en deportes.

@kickpol1

LO QUE SE APROXIMA 🔥#polchavira #fypage #saulcaneloalvarez #humor #parati

♬ sonido original - Pol Chavira 69

De hecho, Chavira perdió mucho dinero con la reciente derrota del Canelo, a quien le había apostado 2 millones de pesos.

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Ahora, el Canelo Álvarez junto con Eddy Reynoso, su entrenador de cabecera, se encargarán de prepararlo para que se suba al ring.
Paulo se enfrentará a Oscar Espinoza, conocido en redes sociales como Baby Face, un creador de contenido sin mayor relación con el deporte.

Sus videos suelen ser bromas sobre comida callejera y hasta ahora no ha hecho publicaciones sobre la pelea contra Chavira.

Saúl Canelo Álvarez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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