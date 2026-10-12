Eduin Caz consuela a Ese Pérez con mucho dinero y lo llama “el verdadero ganador de La Casa de los Famosos”

Eduin Caz y Ese Pérez tienen una larga amistad.

El cantante y le comediante son tan cercanos que ambos aparecen constantemente en el contenido que publican en sus respectivas redes sociales.

El episodio más escandaloso de Ese Pérez (el día que comió excremento de caballo) sucedió durante una fiesta de varios días con Eduin Caz y su Grupo Firme.

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Además, quedó publicado en el perfil de Ese Pérez el día que Eduin le regaló una motocicleta de lujo por el simple hecho de cumplir un capricho mutuo.

El reencuentro de Ese Pérez con Eduin Caz

Mientras Ese Pérez estuvo en La Casa de los Famosos, Eduin fue acusado de contratar bots para perjudicar a los rivales de su amigo y favorecerlo en la conversación de redes sociales.

Él siempre lo negó, pero dejó claro su apoyo cuando llevó una especie de manifestación-concierto a la afueras de la Casa los días en que Ese Pérez estuvo en el Exilio.

Ahora que se cumple exactamente una semana del final del reality show de TelevisaUnivision (y de que el comediante quedó en cuarto lugar), Eduin visitó a su amigo y no llegó con las manos vacías.

El músico de Grupo Firme imprimió un cheque gigante, como los que se da a los ganadores de concursos y promociones, por la cantidad de 1 millón de pesos.

La cifra es la cuarta parte del premio que se otorgó al ganador de La Casa de los Famosos pero sirvió para que los amigos se abrazaran de felicidad.

No queda claro si el cheque es una broma o de verdad fue un regalo millonario.