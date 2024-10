Julio Iglesias reaccionó a los rumores de su retiro: ¿es verdad que fue diagnosticado con Alzheimer?

A lo largo de casi 60 años siendo una figura pública, Julio Iglesias ha tenido que enfrentarse a numerosas especulaciones, tanto de su vida privada como artística. Esta vez, el español atravesó una serie de rumores en torno a sus presuntas intenciones de desaparecer por completo del ojo público, decisión que habría tomado por una importante condición médica.

Con el temple que lo caracteriza, el intérprete de “Me olvidé de vivir” respondió con firmeza a estas habladurías y desmintió de tajo todo lo que se ha estado diciendo acerca de sus actividades y su salud.

Julio Iglesias negó tener Alzheimer y lamentó los rumores de su intimidad

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el exesposo de Isabel Preysler desmintió tajantemente las versiones en las que se aseguró que estaba por retirarse de los escenarios debido a que supuestamente fue diagnosticado con una enfermedad que de a poco afectaría su memoria y capacidades cognitivas.

“Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho que tengo de todo y hoy han llegado más lejos. Un periodista, no sé de dónde, dice que un amigo le ha dicho que ya no puedo ni quiero cantar”, inició el artista español este mensaje, en el que aunque se percibía su molestia, evitó mencionar directamente a la persona responsable de difundir estos falsos escenarios.

Julio Iglesias se mostró molesto por los rumores de su retiro artístico Instagram

¿Julio Iglesias se retira? Esto dijo el cantante sobre su futuro en la música

Posteriormente, Julio Iglesias aseveró que, por el momento, no tiene ninguna intención de abandonar su faceta artística, ya que incluso tiene un ambicioso proyecto que está próximo a estrenarse.

“El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré; con pena, pero con dignidad. Estoy feliz trabajando con la serie de Netflix que seguramente cambiará mucho la percepción de mi vida. Mientras tanto y como siempre, todo mi cariño”, concluyó el español, refiriéndose a la bioserie en la que se plasmará su vida, misma en la que trabajó muy de cerca para procurar que se tratara de un retrato fiel de su esencia.