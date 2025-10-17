Al interior de la casa que doña Lety le remodeló a Aldo de Nigris y que se metieron a robarle

Doña Lety, la abuela de Aldo de Nigris estaba muy contenta la semana pasada, cuando anunció que estaba lista la remodelación de su casa para recibir a su nieto.

Aldo, ganador de La Casa de los Famosos México 2025 suele vivir largas temporadas en casa de su abuela desde que era adolescente por lo que tiene una recámara siempre lista para recibirlo.

Lamentablemente, doña Lety informó este jueves que fue víctima de un engaño que terminó en robo.

“Pero les tomé video y lo voy a subir; le tomé video porque se me hizo muy raro que iban corriendo muy felices”, dijo Doña Lety en un video de TikTok.

¿Cómo remodeló doña Ley de Nigris su casa?

La casa de doña Lety la conocen muy bien sus seguidores porque es el lugar donde suele grabar la mayoría de sus videos. Además, desde septiembre, cuando Aldo de Nigris se perfiló como uno de los favoritos para ganar La Casa de los Famosos, decidió remodelarla.

Mostró, por ejemplo, que renovó totalmente la cocina: puso una nueva estufa, y un mueble esquinero que le daba amplitud de movimiento para cocinar.

“Ya me quedó el cuarzo completamente blanco y mañana me vienen a terminar los detalles”, dijo doña Lety.

La remodelación, de hecho, fue el pretexto que usaron los supuestos ladrones para entrar a la casa de doña Lety.

“Se me hizo raro porque apenas el domingo en la noche le había hablado a la agencia que me estaba remodelando y dije ¿a poco tan rápido los mandaron”.

Lo que se robaron, por cierto, fue el vidrio bicelado del cancel del baño. Resulta que en la remodelación, ese cancelo quedó mal puesto y se cayó una parte. Los supuestos trabajadores que llegaron a su casa le preguntaron dónde estaba y ella les dijo que en la cama.

“Me dijeron que no lo podía tener ahí y quién sabe qué... y se lo robaron”.

El cuarto de Aldo de Nigris se salvó

Por fortuna no entraron a la recámara de Aldo que también está recién remodelada y a la cual doña Ley le puso especial empeño.

“Ya está todo listo para recibir a Aldo, todo retapizado, quedó muy bonito , con piso nuevo”, dijo la abuela del ganador de La Casa de los Famosos publicado un día después de su salida.

Doña Lety asegura que los supuestos ladrones iban felices con su carcel, amarrándolo en su camioneta para llevárselo.

La influencer, sin embargo, no aclaró si ya puso alguna denuncia.