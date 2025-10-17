Suscríbete
Famosos

Al interior de la casa que doña Lety le remodeló a Aldo de Nigris y que se metieron a robarle

La abuela del ganador de La Casa de los Famosos denunció a través de su cuenta de TikTok el delito pero dice que le tomó video a los supuestos ladrones

October 16, 2025 • 
Alejandro Flores
lety de nigris robo casa.jpg

Doña Lety denunció el delito a través de sus redes sociales

Instagram

Doña Lety, la abuela de Aldo de Nigris estaba muy contenta la semana pasada, cuando anunció que estaba lista la remodelación de su casa para recibir a su nieto.
Aldo, ganador de La Casa de los Famosos México 2025 suele vivir largas temporadas en casa de su abuela desde que era adolescente por lo que tiene una recámara siempre lista para recibirlo.
Lamentablemente, doña Lety informó este jueves que fue víctima de un engaño que terminó en robo.

“Pero les tomé video y lo voy a subir; le tomé video porque se me hizo muy raro que iban corriendo muy felices”, dijo Doña Lety en un video de TikTok.

@leticiadenigris56

No puede ser #doñaletyalegria #doñaleticia #alegria #lety #platicandocondoñalety

♬ Very Sad - Enchan

¿Cómo remodeló doña Ley de Nigris su casa?

La casa de doña Lety la conocen muy bien sus seguidores porque es el lugar donde suele grabar la mayoría de sus videos. Además, desde septiembre, cuando Aldo de Nigris se perfiló como uno de los favoritos para ganar La Casa de los Famosos, decidió remodelarla.
Mostró, por ejemplo, que renovó totalmente la cocina: puso una nueva estufa, y un mueble esquinero que le daba amplitud de movimiento para cocinar.

“Ya me quedó el cuarzo completamente blanco y mañana me vienen a terminar los detalles”, dijo doña Lety.

@leticiadenigris56

Que felicidad 😍 #doñaletyalegria #alegria #platicandocondoñalety #doñaleticia #doñalety

♬ original sound - LeticiaDeNigris56

La remodelación, de hecho, fue el pretexto que usaron los supuestos ladrones para entrar a la casa de doña Lety.

“Se me hizo raro porque apenas el domingo en la noche le había hablado a la agencia que me estaba remodelando y dije ¿a poco tan rápido los mandaron”.

Lo que se robaron, por cierto, fue el vidrio bicelado del cancel del baño. Resulta que en la remodelación, ese cancelo quedó mal puesto y se cayó una parte. Los supuestos trabajadores que llegaron a su casa le preguntaron dónde estaba y ella les dijo que en la cama.

“Me dijeron que no lo podía tener ahí y quién sabe qué... y se lo robaron”.

El cuarto de Aldo de Nigris se salvó

Por fortuna no entraron a la recámara de Aldo que también está recién remodelada y a la cual doña Ley le puso especial empeño.

“Ya está todo listo para recibir a Aldo, todo retapizado, quedó muy bonito , con piso nuevo”, dijo la abuela del ganador de La Casa de los Famosos publicado un día después de su salida.

Doña Lety asegura que los supuestos ladrones iban felices con su carcel, amarrándolo en su camioneta para llevárselo.
La influencer, sin embargo, no aclaró si ya puso alguna denuncia.

Aldo de Nigris Doña Lety De Nigris Al interior de
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lolita-Cortés.jpg
Famosos
Lolita Cortés comió excremento de borrego mientras limpiaba el establo en ‘La Granja VIP’
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Camila-Araiza-Yaya-Raúl-Araiza.jpg
Famosos
Novia de Raúl Araiza manda mensaje a Fernanda, exesposa del conductor, en el podcast de su hija Camila
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Enrique-Guzmán-Alberto-Vázquez.jpg
Famosos
Enrique Guzmán explota contra su ‘eterno enemigo’ Alberto Vázquez: “Que se muera”
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Aldo-de-Nigris-Laura-Pausini.jpg
Famosos
Aldo De Nigris apareció de sorpresa con Laura Pausini y juntos cantaron ‘Víveme’
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-Mayer-Mori.jpg
Exhabitante de LCDFM confiesa estar enamorada de Sergio Mayer Mori: “¿Por qué no entré a ‘La Granja VIP’?”
‘El capataz’ sigue robando corazones, incluso en famosas como la integrante del reality de la competencia.
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
La-oreja-de-Van-Gogh.jpg
Famosos
Amaia Montero regresa a ‘La Oreja de Van Gogh’ tras 18 años de ausencia: “Está ocurriendo”
La agrupación española sorprendió con la noticia de que vuelve la vocalista original tras la polémica salida de su anterior cantante.
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Martínez.jpg
Famosos
Mauricio Martínez gana la batalla contra el cáncer por quinta vez: “continúo en la lucha y estoy aquí fuerte”
A través de redes sociales, el actor compartió un emotivo mensaje agradeciendo a Dios y a sus seguidores.
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
sergio mayer mori.jpg
Series y Cine
Tres series y películas donde se puede ver a Sergio Mayer Mori de joven
El actual habitante de La Granja VIP debutó en 2011 en cine junto a su madre Bárbara Mori
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores