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Destapan a icónico cantante de regional mexicano como CANDIDATO a gobernador para 2027

El famoso vocalista contenderá en las próximas elecciones.

Marzo 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El reconocido cantante de regional mexicano busca ser gobernador de Chihuahua.

Getty Images

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, confirmó que un icónico cantante de regional mexicano es uno de sus personajes clave rumbo a una gubernatura estatal en 2027.

El anuncio ocurrió durante la presentación de los aspirantes en 17 estados, a quienes denominó “Defensores de México”.

Se trata de Tony Meléndez, el vocalista de ‘Conjunto Primavera’, quien actualmente también es diputado federal y que reforzaría la estrategia del PRI de impulsar perfiles con reconocimiento público y conexión con la ciudadanía.

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Meléndez, originario de Chihuahua ha combinado su carrera artística con la política, desde hace años ha participado en el partido donde ha ocupado cargos legislativos.

Con más de cuatro décadas en la música regional mexicana, Tony es una de las voces más representativas de ‘Conjunto Primavera’, agrupación con fuerte presencia en el norte del país y Estados Unidos.

En el terreno político, ha sido diputado federal por el PRI, lo que le ha permitido construir una plataforma más allá de los escenarios.

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Al dar a conocer su postulación, Moreno aseguró que su partido está listo para competir frente a sus contendientes y defendió el uso de figuras públicas como parte de su estrategia interna.

“Venimos con un mensaje claro y contundente: las y los priistas somos los defensores de México”, afirmó.

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El posicionamiento de Tony abre el escenario político en Chihuahua, donde el PRI busca recuperar terreno frente a otras fuerzas.

Conjunto Primavera Tony Meléndez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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