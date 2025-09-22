Suscríbete
Salvación cardíaca: Team Noche tuvo la suerte de su lado y Aldo recibió la ayuda de Yetus y Abelito

Al elevador del destino subieron también Yurem (amigo de Guana) y Yetus Prime (amigo de Aldo)

September 21, 2025 • 
Alejandro Flores
salvacion caa de los famosos (1).jpg

Abelito y Aldo se enfrentaron por la salvación

ViX

La salvación de este 21 de septiembre en La Casa de los Famosos fue emocionante pero también esclarecedora respecto a las lealtades y traiciones entre los habitantes de este reality que está ya en su etapa final.

Contrario a lo que sucedió durante toda la temporada, en esta ocasión La Jefa decidió juntar las dinámicas para hacerlas en la Gala de eliminación: posicionamientos, robo de salvación, salvación y eliminación.
El líder da la semana es Abelito y goza de inmunidad por lo que el ganador del robo de salvación debió enfrentarse a él para saber quién finalmente decidiera quién se salvaba.

¿Quién ganó el robo de salvación?

En cuanto al robo de salvación, se enfrentaron Guana y Aldo de Nigris en el llamado Elevador del Destino, en donde el reto es adivinar o recordar frases de lo que ha sucedido en La Casa durante estas ocho semanas.
En esta ocasión, además, La Jefa permitió que ambos competidores tuvieran la ayuda de una amigo cada uno: Yetus Prime para Aldo, y Yurem para Guana.

Primer nivel

  • Guana tuvo que acertar a la escena en la que Aldo se molestó con Shiky después de la visita de su abuela. Guana y Yurem fallaron
  • Aldo se enfrentó a una trivia sobre Guana, quien tiene una prueba favorita para definir la salvación. Aldo y Yetus acertaron

Segundo nivel

  • Aldo se enfrentó a la escena en la que Dalilah, con férula por su lastimadura, fue auxlliada en el baño: Aldo y Yetus acertaron
  • Guana se enfrentó a completar una frase de Mar: Guana y Yurem fallaron
El robo de salvación se quedó en manos de Aldo de Nigris.

¿Quién se salvó este 21 de septiembre en La Casa de los Famosos?

Aldo de Nigris se enfrentó entonces a Abelito para decidir quién de los dos decidiría la salvación. Puesto que los dos forman parte del mismo Team Noche, era evidente que cualquiera de los dos terminaría por decidir que Aldo sería el salvado.
Aún así se enfrentaron en un juego de resbaladilla en la que tenían que lanzar una pelota pata atinar en casillas con diversos puntajes.
Abelito ganó el reto y salvó a Aldo de Nigris.

La Casa de los Famosos México Luis Rodríguez El Guana Abelito
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
