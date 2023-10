La hermana de Aislinn Derbez se casa y sorprende a sus invitados con un sabio discurso de boda

Asilinn Derbez, orgullosa de su hermana Michelle tras escuchar el discurso de su boda

Michelle Aguilera, hermana menor de Aislinn Derbez, se casó este fin de semana y sorprendió a sus invitados con un sabio discurso de boda. La actriz reveló el emocionante momento de los votos matrimoniales de su hermana y Sergio Carrasco, su hoy esposo.

Michelle, hija de la actriz Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera, mejor conocido como “El Señor Aguilera”, habló del amor propio, el respeto y la libertad dentro del matrimonio.

“De los discursos más sabios que he escuchado en una boda… Casarte antes de los 30 teniendo esto claro no es tan común, así que bravo @michaguilerac por romper paradigmas y poner el amor, la responsabilidad, el respeto, la libertad y la autenticidad ante todo. Que sean muy felices”, dijo Aislinn al pie de un video del gran momento.

Aislinn Derbez viraliza los votos de matrimonio de su hermana, Michelle Aguilera

“Y te prometo también que si un día tú me dejas de escoger o yo te dejo de escoger, la disolución sucedería con el mismo amor y respeto que hoy se está creando”, comienza el video publicado por Aislinn Derbez de su hermana, Michelle Aguilera.

“En esta relación hay una puerta que siempre se va a quedar muy abierta para que exista aire fresco y no nos asfixiemos. Voy a estar aquí porque me muero de ganas de estar aquí, no porque ‘tengo que’. Te amo”, mencionó Michelle frente a su hoy esposo.

“Ya que estamos en esto de prometernos cosas, prometo siempre hacerme cargo de lo mío y respetar cómo tú te haces cargo de lo tuyo, es decir, me voy a ocupar de hacerme muy feliz y muy plena a mí misma para poder hacer espacio y tiempo para honrar que tú puedas hacer lo mismo por ti en todos los sentidos; para que entonces seamos seres completos que son híper felices juntos y que hace un equipo simpatiquísimo”, explicó la novia.

“Gracias por escogerme neni, tu ligereza me ha cambiado la vida y espero seguir haciéndote reír en los años que ya vienen”, finalizó la hija del famoso “Señor Aguilera”.