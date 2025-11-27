Suscríbete
Antes de la muerte de su madre, Aislinn Derbez habló con Camila Sodi sobre el duelo

Camila Sodi contó en el podcast “La magia del caos” cómo superó la muerte de su madre Ernestina. Hoy Aislinn vive el mismo duelo

Noviembre 26, 2025 
Alejandro Flores
Camila y Aislinn en el podcast

Camila y Aislinn en el podcast

Youtube

“No amamos suficiente porque queremos ahorrarnos el dolor de la pérdida”, dice Aislinn al comienza de la plática con Camila Sodi.

Las actrices conversaron en el podcast “La magia del caos” acerca del duelo y de las herramientas que Camila ha desarrollado a partir de la muerte de su madre Ernestina Sodi en noviembre de 2024.
Un dato asombroso es que esta charla sucedió antes de la muerte de la madre de Aislinn, Gabriela Michel, que sucedió este lunes 24 de noviembre.
Parece que, acorde con el título del podcast, Aislinn Derbez vivió un experiencia mágica dentro del caos que significó la repentina muerte de su madre, a causa de un infarto.
Hace falta recordar, además, que Ernestina Sodi murió también de un infarto luego de una tormentosa agonía en el hospital.
De hecho, Camila habla de aquellos momentos que vivió con su madre durante los 22 días que estuvo hospitalizada en terapia intensiva.

“Algo peor que la muerte es que la reviven... y la reviven y está toda intubada”.

A partir de esa experiencia terrible es que Camila dice que se reencontró con el sentido de la vida y decidió compartirlo en el libro “El pequeño libro del duelo”, que es el motivo central de la conversación que tuvieron en el podcast las actrices.
“El duelo es una experiencia que te transforma absolutamente si tú dejas que te transforme”, dice Sodi.

El momento en que Aislinn Derbez se quebró

El momento más emotivo de la charla para Aislinn Derbez es cuando, como si algo mágico hubiera operado en el ella, habla sobre la manera en la que ella aprendió a procesar emocionalmente esos momentos.

Aislinn Derbez y Gabriela Michel

Aislinn Derbez y Gabriela Michel

Getty Images

Camila explica que al tener a su madre en una situación tan terrible se enfrentó primero a la culpa y luego al miedo. Y ambas emociones son un obstáculo porque te orillan a pensar que tu madre debería vivir más para pasar más tiempo con ella.
Aislinn dice que gracias al libro entendió que el verdadero sentido del duelo es otro.

“Cuando le estaba leyendo yo me di cuenta de que... claro, gracias a lo que está escribiendo Camila, entonces esto me va a pasar a mí”.

Aunque no menciona a su madre, es evidente que Derbez tuvo un momento de iluminación sobre el momento en que enfrentaría a la muerte... claro, sin saber que pronto moriría Gabriela Michel.

“Yo dije: esto lo voy a recordar por siempre porque el día que yo tenga enfrente a la persona que más amo, voy a tener esa capacidad de decir que no se tata de mi no se trata de que yo quiera que se muera”.

Tocada por la belleza de la reflexión que Camila escribió en el libro, Aislinn lloró. “Ahora entiendo que no se trata de lo que yo necesito, sino de qué necesitas tú de mí. Y me callo y te escucho”.

