Bobby Pulido se lanza a la política, busca llegar al Congreso de Texas: “Siento el llamado a servir”

“Estoy listo para llevar la misma dedicación, disciplina y amor que me han guiado a través de la música y llevarlo al servicio público”.

El cantante de música texana Bobby Pulido, anunció su candidatura como demócrata al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas, una área de mayoría latina en el sur del estado.

A través de sus redes sociales, Pulido, de 54 años, expresó su frustración por el abandono de comunidades locales y su deseo de representarlas en Washington.

Fue en noviembre de 2024 cuando el cantante, tras tres décadas de éxitos, dio a conocer su retiro de los escenarios, marcando un giro inesperado en su carrera.

Bobby se presenta como un candidato moderado que busca atraer votantes latinos e independientes con un mensaje centrado en la seguridad fronteriza sin dividir familias, reduciendo los costos cotidianos y que mejorará la atención médica y la economía local, incluyendo el sector energético.

“Amigos, hoy comparto algo desde el corazón. Después de mucha oración, pláticas con mi familia y escuchar a la gente de todo el sur de Texas, he decidido postularme para el Congreso en el Distrito 15”, escribió en sus redes sociales.

José Roberto Pulido Jr., nombre real del músico, aseguró que la decisión de ingresar en la política del estado es un proceso en el que se involucra toda la comunidad.

“Se trata de dar a nuestras comunidades una voz más fuerte, de asegurarnos de que nuestras historias se escuchen en Washington, y de luchar por el futuro que nuestros hijos merecen”, indicó.

Pulido asegura que sintió “el llamado a servir de una nueva manera”. Por ello, su voz, que antes estaba enfocada en entretener a la gente, ahora será usada para proponer políticas sociales en favor de los texanos y los migrantes.

“Estoy listo para llevar la misma dedicación, disciplina y amor que me han guiado a través de la música y llevarlo al servicio público. Espero que me acompañen en este viaje. Juntos, podemos hacer algo especial por el sur de Texas”, dijo.

¿Por qué quiere ser político?

Bobby Pulido, nacido en Edinburg, Texas, es una figura icónica en la música texana, género que fusiona ritmos mexicanos y estadounidenses. Hijo del legendario Roberto Pulido, Bobby alcanzó la fama en los años 90 con canciones como ‘Desvelado’ y ‘Se Murió de Amor’.

“La música me coqueteó... Mi sueño nunca fue ser cantante, es una realidad, pero siempre me ha gustado la música y más que nada, pues no tenía las tablas para ser cantante profesional, es una realidad, pero yo creo mucho en el destino”, afirmó el candidato.

Sin embargo, su verdadera pasión son las leyes, pue su sueño siempre fue ser abogado, dedicarse a trabajar para ayudar a las personas.

“Yo estudié ciencias políticas y fui becado a la universidad Saint Mary’s, porque yo quería ser abogado y quería dedicarme a la política. Ha sido algo que siempre me ha fascinado... No me quiero ir de este planeta sin intentar servir a mi público”, indicó Pulido.