Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”

En el estreno de ¿Quién es la Máscara? ya hubo un primer salvado.

Ana Brenda Contreras ejerció su derecho a salvar a uno de los participantes en riesgo pues le pareció que Samurái merece estar más tiempo en la competencia.

El rasgo de Samurái que más llamó la atención de los investigadores es que “es de mecha corta”. Por eso pensaron que muy probablemente la identidad que se esconde detrás de esa máscara es Eduardo Yáñez o Sergio Sendel.

Y cuando se estaba a punto de descubrir su identidad y el público gritaba “Fuera máscara, fuera máscara”, Ana Brenda oprimió el botón de salvación.

Samurái formó parte del primer combate, en el que se enfrentó a Metaliebre y a TropiCoco. Ninguno de ellos fue desenmascarado.

En el segundo combate se enfrentaron ShibaMon, Federico García y Monsqueez

Federico interpretó “La vida loca” y de acuerdo a sus pistas, los investigadores hicieron estas apuestas:

Ana Brenda dijo que era Alejandro Speitzer

Juanpa Zurita dijo que era José Eduardo Derbez

Anahí dijo que podría ser Eugenio Derbez

Carlos Rivera dijo que podría ser Rodrigo Murray

Monsqueez fue elogiado por la capacidad escénica que mostró en su presentación y los investigadores votaron así:

Anahi: “Es un actorazaso, creo que es alguien importante y se me vine a la mente Joaquín Cossío

Ana Brenda: “En cuanto vi la mascara de luchador, me fui por esa pista y creo que me voy a ir por Tenoch Huerta”

Juanpa Zuritoia: “Coincido con Anahí y la pista de “Matando cabos”, sin embargo creo que es alguien más: Tony Dalton”

Carlos Rivera: “Creo que hemos trabajado juntos tu y yo: creo que es Bruno Bichir”

¿Quién fue el primer desenmascarado?

ShibaMon, que había sido elogiada por su personalidad, no pudo, sin embargo, superar la prueba de los votos. En el duelo en el que el público votó por un salvado se enfrentó a Federico García, ya que Monsqueez fue salvado por los investigadores.



Ana Brenda pensaba que era Ana Martin Anahí pensaba que era Andrea Legarreta Juanpa Zurita pensaba que era Karol Sevilla Carlos Rivera pensaba qiue era Lyn May

Su personalidad quedó al descubierto y al grito de “Fuera máscara” se supo que ShibaMoon era Adamari López.