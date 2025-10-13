Suscríbete
Famosos

Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”

Ninguno de los investigadores pudo adivinar la identidad de quien se escondía detrás de esta “perrita”

October 12, 2025 • 
Alejandro Flores
shibamoon.jpg

ShibaMoon fue la primera desenmascarada

Televisa

En el estreno de ¿Quién es la Máscara? ya hubo un primer salvado.

Ana Brenda Contreras ejerció su derecho a salvar a uno de los participantes en riesgo pues le pareció que Samurái merece estar más tiempo en la competencia.

El rasgo de Samurái que más llamó la atención de los investigadores es que “es de mecha corta”. Por eso pensaron que muy probablemente la identidad que se esconde detrás de esa máscara es Eduardo Yáñez o Sergio Sendel.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

quien es la mascara (1).jpg
Famosos
Primeras imágenes de los concursantes de "¿Quién es la Máscara 2025?"; una es amiga de Wendy Guevara
La nueva temporada integró la Inteligencia Artificial como parte de las presentaciones en pantalla para darle mayor espectacularidad
October 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Así descubrieron a Ana Brenda Contreras en "¿Quien es la Máscara?” cuando fue botarga
October 08, 2025
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025

Y cuando se estaba a punto de descubrir su identidad y el público gritaba “Fuera máscara, fuera máscara”, Ana Brenda oprimió el botón de salvación.
Samurái formó parte del primer combate, en el que se enfrentó a Metaliebre y a TropiCoco. Ninguno de ellos fue desenmascarado.

En el segundo combate se enfrentaron ShibaMon, Federico García y Monsqueez
Federico interpretó “La vida loca” y de acuerdo a sus pistas, los investigadores hicieron estas apuestas:

Ana Brenda dijo que era Alejandro Speitzer

Juanpa Zurita dijo que era José Eduardo Derbez

Anahí dijo que podría ser Eugenio Derbez

Carlos Rivera dijo que podría ser Rodrigo Murray

Monsqueez fue elogiado por la capacidad escénica que mostró en su presentación y los investigadores votaron así:

Anahi: “Es un actorazaso, creo que es alguien importante y se me vine a la mente Joaquín Cossío

Ana Brenda: “En cuanto vi la mascara de luchador, me fui por esa pista y creo que me voy a ir por Tenoch Huerta”

Juanpa Zuritoia: “Coincido con Anahí y la pista de “Matando cabos”, sin embargo creo que es alguien más: Tony Dalton”

Carlos Rivera: “Creo que hemos trabajado juntos tu y yo: creo que es Bruno Bichir”

¿Quién fue el primer desenmascarado?

ShibaMon, que había sido elogiada por su personalidad, no pudo, sin embargo, superar la prueba de los votos. En el duelo en el que el público votó por un salvado se enfrentó a Federico García, ya que Monsqueez fue salvado por los investigadores.

  1. Ana Brenda pensaba que era Ana Martin
  2. Anahí pensaba que era Andrea Legarreta
  3. Juanpa Zurita pensaba que era Karol Sevilla
  4. Carlos Rivera pensaba qiue era Lyn May

Su personalidad quedó al descubierto y al grito de “Fuera máscara” se supo que ShibaMoon era Adamari López.

“No se les ocurrió. Me divertí mucho y fue una experiencia maravillosa”, dijo Adamari López. “Aquí estoy como una perrita disfrutando, obviamente feliz de haber tenido la oportunidad de venir al programa y de cantar, que nunca lo había hecho… Qué chévere que los tomó por sorpresa, la realidad es que nadie me descubrió”.

adamari lópez ¿Quién Es La Máscara? No te pierdas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
teleton-2025-.jpg
Viral
Teletón 2025 superó la meta: ¿Cuál fue el monto recaudado y en qué será utilizado?
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
aaron-mercury-chamarra-0.jpg
Famosos
Teletón 2025: ¿En cuántos miles de pesos se subastó chamarra autografiada por Aarón Mercury?
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
nicola porcella.jpg
Famosos
Mhoni Vidente ve un futuro aterrador para Nicola Porcella: “Va a llorar”
October 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
la isla desafío extremo (1).jpg
Famosos
Alerta en La Isla porque 3 participantes se desploman y uno abandona el juego: “se siente el hambre”
October 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
ganriel soto.jpg
Telenovelas
La transformación de Gabriel Soto: de amigo feo a superar la crisis de los 50
El actor celebra 50 años pero también el éxito de “Monteverde”, telenovela que le “salvó la vida” y que termina este domingo
October 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
belinda olimpia.jpg
Famosos
Olimpia Coral pide todo el peso de la Ley Olimpia contra Lupillo Rivera
La activista publicó un mensaje dirigido al cantante para que reflexione sobre el delito que presuntamente cometió
October 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
fede dorcaz mariana avila.jpg
Famosos
Fede Dorcaz habló con Mariana Ávila minutos antes de su muerte; ella revela lo que le dijo
Mariana, quien llevaba dos años de relación con Fede, exige justicia
October 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana y pepe suarez.jpg
Famosos
Pepe Suárez revela lo que hizo Guana después de decirle que no era actor de televisión
Luego de su encuentro en el programa “La taquilla”, Pepe vivió un momento incómodo con el ex habitante de La Casa de los Famosos
October 11, 2025
 · 
Alejandro Flores