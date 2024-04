Danna Paola reveló la poderosa razón por la que decidió cambiarse el nombre: ‘Lloraba’

Danna Paola Childstar, dejó ver su lado más vulnerable al tiempo que reveló por qué quiere ser conocida sólo como “Danna”, aunque esto se antoje complicado.

No hace mucho, Danna Paola se vio involucrada en un pleito relacionado con este tema e incluso la cantante fue acusada de promover el acoso cibernético luego de que le pidiera a sus fans que la ayudaran a convencer a la propietaria del user @danna para que se lo cediera, algo que acabó por salirse de control: incluso, la cantante debió ofrecer disculpas públicas ante la intensidad de los ataques de algunas seguidoras.

Esta controversia puso el cambio de nombre de Danna Paola, quien ahora se ostenta como “Danna” en sus redes sociales oficiales, en el ojo público y desató un auténtico debate entre los internautas quienes, con humor y muchos memes, se preguntaron por qué la famosa querría cambiarse el nombre.

Fue en ese contexto que, durante la presentación de su nuevo disco Childstar, Danna reveló las verdaderas razones por las que no le gusta Paola, su segundo nombre, al tiempo que dejó ver su faceta más personal, ¿qué hay detrás de su decisión?

¿POR QUÉ DANNA QUIERE TENER UN NUEVO NOMBRE?

Para millones de personas resultará difícil conocer a Danna Paola como simplemente “Danna"; sin embargo, la famosa se mostró confiada en que esto ocurrirá tarde o temprano ya que, de acuerdo con sus declaraciones, es un cambio muy importante para ella.

“No me gusta cómo me llamo, nunca me ha gustado mi segundo nombre, lloraba”

En una entrevista con Studio 92 la cantante, cuyo nombre completo es Danna Paola Rivera Munguía, expresó que quiere quitarse su segundo nombre para, así, eliminar de forma definitiva al personaje infantil que le dio la fama durante sus primeros años de carrera.

“Fui una niña muy solitaria, me faltó mucho amor, muy alejada de mi familia, pero siempre estuve enfocada en mi trabajo”, expresó la joven, quien reconoció que el exceso de trabajo la hizo replantear muchos aspectos de su vida; entre ellos, por qué se llama Danna Paola , un nombre que le desagrada porque le hace recordar al personaje que fue creado en torno a ella cuando era niña.

Cuanto sufrimiento ha vivido María Belén alias Patito alias La niña de la mochila azul alias la que saliocon Derbez alias Danna Paola pic.twitter.com/ZWRrmc6uCi — Cultura Pop (@RCulturaPop) April 13, 2024

“Llegó un punto de cansancio e introspección en donde yo dije '¿por qué me llamo Danna Paola?’ No me gusta cómo me llamo, nunca me ha gustado mi segundo nombre, lloraba, entonces siempre he vivido a través de un personaje que me crearon”, aceptó.