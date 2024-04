Danna Paola salió corriendo de un restaurante y le llovieron críticas: VIDEO

¿Danna Paola quiso escaparse de sus fans? Un video que no tardó en viralizarse en redes sociales pareció comprobar esta actitud de la cantante, quien debió hablar sobre su extraña actitud ante las críticas.

Dos hechos curiosos pusieron a Danna Paola bajo la lupa en esta ocasión: apenas y los internautas estaban olvidando el auténtico zafarrancho que se armó en la red social X por la propiedad del user @danna, escándalo por el que la cantante fue señalada por presuntamente fomentar el acoso cibernético, cuando de nueva cuenta volvieron a la carga.

Ayer, Danna Paola presentó su nuevo disco ChildStar con una hora de retraso debido a que, como la misma famosa lo aceptó, había tenido un ataque de pánico, lo que desató la molestia de los asistentes al evento; de igual forma, la cantante fue captada huyendo a toda prisa de un restaurante en un comportamiento que despertó la ira de bastantes personas.

No fueron pocos los que pensaron que Danna Paola intentó pasar desapercibida para evitar todo contacto con sus fans, por lo que la cantante debió aclarar las cosas una vez más.

¿QUÉ PASÓ CON DANNA PAOLA? POR ESTA RAZÓN LA CANTANTE SALIÓ CORRIENDO DE UN RESTAURANTE

En el breve video publicado originalmente en TikTok y que pronto se viralizó, podemos ver a Danna Paola saliendo a toda prisa de un conocido restaurante de Monterrey acompañada de su novio, Alex Hoyer. Es importante recordar que, el pasado fin de semana, la joven se presentó con éxito como parte del festival Tecate Pa’l Norte.

Danna Paola , ataviada con botas altas, un short negro y una playera sin mangas verde, también lucía unos lentes negros y una gorra en un intento por evadir a sus fans, o al menos eso pensaron los internautas, quienes no tardaron en criticar la actitud de la joven a través de los comentarios.

En medio de la ola de ataques que desató su “escapada” del establecimiento, Danna Paola justificó su conducta a través de la misma caja de comentarios del video: “Corrí porque me equivoqué de plaza, no porque me estuvieran siguiendo jajajajajaja”.