Critican a Danna Paola por pedir apoyo para ‘quitarle’ el usuario a una mujer en X

Todo comenzó con una curiosa decisión de Danna Paola, quien en un intento por dejar atrás su carrera como estrella juvenil, decidió cambiar su nombre artístico oficial por simplemente “Danna”, modificación que ya puede apreciarse en todas sus cuentas de redes sociales... excepto en X.

¿Qué pasó con el nombre de Danna Paola en X y por qué no ha podido cambiarlo? La razón es simple: otra usuaria ya ostenta el user @danna y no quiere cederlo a la famosa, quien optó por emprender una campaña que recibió toda clase de críticas, pues muchos consideraron que promueve la violencia digital.

DANNA PAOLA Y SU BATALLA POR CAMBIARSE DE NOMBRE EN X, ¡LE PIDEN 400 MIL DÓLARES!

Todo comenzó cuando la user @danna aceptó cederle el usuario a Danna Paola para que por fin pueda cambiar de nombre oficial en X... a cambio de 400 mil dólares. La situación no fue tolerada por la famosa, quien detalló en un audio divulgado en su canal de WhatsApp lo que estaba pasando y pidió ayuda a sus fans para convencer a la internauta de que “le diera” su nombre.

Lo que Danna Paola no esperaba es que sus fans se enfrascarían en una auténtica batalla digital con @danna, quien ha recibido toda clase de ataques por no querer soltar este usuario de forma gratuita: lo que en un inicio se planeó como un apoyo, terminó por convertirse en una auténtica guerra en donde los insultos hirientes contra la propietaria del codiciado user no tardaron en aparecer: “asquerosa muerta de hambre”, escribió una usuaria molesta en X.

con esto confirmamos que DANNA PAOLA es UNA AGRESORA @dannapaola pic.twitter.com/uJaqYgx4Of — eternal sunshine。˚❀*·ꕤ (@tboyisminee) March 20, 2024

La presión llegó a tal grado y la controversia en X avanzó de una forma tan violenta, que Danna Paola debió calmar los ánimos entre sus seguidoras con un nuevo audio: “Oigan pero no, así no tampoco”, expresó la famosa entre risas, al tiempo que hizo un llamado a la cordura y a las soluciones pacíficas.