¿Qué le pasó a Danna Paola? Esta es la preocupante razón por la que apareció con oxígeno

Danna Paola tuvo que detener sus proyectos porque “le dolía respirar y caminar”

Danna Paola ha preocupado a sus fans al publicar una serie de fotografías en las que aparece con una mascarilla de oxígeno, junto con un mensaje donde anunció que se enfermó de influenza y bronquitis.

Fue a través de Instagram donde compartió la noticia, describiendo su sentir. “Empezábamos bien… un giro en la trama me dejó tumbada en cama, el universo me dijo. ´¡Para ya!´ Ya me paró con freno de mano. (…) Me duele vivir, respirar, caminar”, escribió la novia de Alex Hoyer.

Luego, la cantante y actriz reflexionó sobre lo que significa la vida para ella y cómo es importante darse tiempo para sanar también de la mente: “No somos nada”.

Afortunadamente, solo se trata de un bajón que le dio a la cantante de ‘Mala Fama’; se tomará unos días para descansar y luego regresar al trabajo y seguir “brillando”.

Es importante recordar que uno de los síntomas de la influenza es la dificultad para respirar o la falta de aire, por lo que el uso de la mascarilla de oxígeno le ayuda a respirar mejor.

Los fans le mandaron mensajes de apoyo a Danna Paola

En los comentarios, los miles de fans que vieron la publicación de Danna Paola le enviaron mensajes de ánimo para que se recupere de su enfermedad.

“Recupérate, mi chiquita”, “Cuídate, baby”, “Te amamos, mi amor. Muchas bendiciones y pronta recuperación para romperla con la nueva música”, “Recupérate pronto, bella”, y “Te amo mucho, bebecita. Vas a mejorar rápido, ¡y que se agarren que vienes con todo!”, fueron algunos de los comentarios.

Danna Paola está por estrenar su nuevo disco, el cual ha comenzado a revelar poco a poco. Su último lanzamiento musical fue ‘Aún te quiero’, lanzado en diciembre de 2023.

La cantante, conocida también por su participación en ‘Élite’ de Netflix, tiene programadas varias fechas de conciertos a partir del 2 de marzo.

