Las Envinadas ‘revivieron’ a Imanol y ahora lo sepultan: “Hay lobos vestidos de ovejas”

Era el ‘crush’ de Daniela Luján, pero ya se le cayó del pedestal.

En marzo de 2023, Imanol llegó como invitado al programa “Envinadas”, de Mariana Botas, Jessica Segura y Daniela Luján, quien no ocultaba que su colega fue su crush durante la infancia. Sin embargo, este 2025 ya todo es distinto, y Daniela Luján dijo que hay “lobos vestidos de oveja” al hablar del caso de su amiga Odemaris Ruiz, quien vivió un episodio incómodo con Imanol.

El público resaltó que fueron las “Envinadas” quienes revivieron la carrera de Imanol, pues tras su reaparición en su programa, al actor lo invitaron al 2000s Pop Tour, a protagonizar el musical “Mentiras”, a estar en la telenovela “Papás por conveniencia” y a concursar en “Las estrellas bailan en Hoy”.

En ese reality del programa “Hoy” parecía que había encontrado el amor con su compañera Sandra Itzel, pero Odemaris Ruiz, también actriz infantil que trabajó con Daniela Luján, relató que en esa época Imanol la quiso cortejar, pues le decía que “categóricamente” nunca habría algo entre él y su compañera de baile.

Sandra Itzel e Imanol derraman miel. José Luis Ramos

En un reciente episodio de “Envinadas” dedicado al tema “Cuando alguien se te cae del pedestal”, Odemaris relató que Imanol le escribía en redes sociales, y aunque la invitó a dos eventos públicos (donde también ella ya había sido invitada), él le quedó mal y no cumplió su palabra. Además, en uno de ellos llegó con Sandra Itzel, pero Imanol le juraba a Mariana Botas que la que en realidad le gustaba era Odemaris.

Cabe mencionar que las “Envinadas” intentaron guardar la identidad de Imanol con el apodo de “Iván”, y al hablar de Sandra Itzel le decían “Susy”, pero Sandra reaccionó al asunto en un video en TikTok y eso confirmó que se trataba de ellos.

Asimismo, Odemaris relató que Imanol ideó un plan para que los paparazzi lo captaran con una amiga que en realidad es lesbiana, pero con el objetivo de que Sandra no se pusiera celosa ni sospechara nada, pues a decir de él, Sandra Itzel no tenía “inteligencia emocional”. Sin embargo, él mantenía el supuesto idilio con Sandra Itzel porque Imanol creía que él llevaba “el peso” del rating en “Las estrellas bailan en Hoy”.

Así que tras estos episodios, Odemaris Ruiz decidió dar por terminado el acercamiento con Imanol: “Le dije ¿sabes qué? Conmigo no cuentes para este jueguito... No tengo por qué esconderme, me parece muy mal, le dije ‘yo te tenía en otro concepto, pensé que tu talento hablaba por ti, que no ibas a jugar con los sentimientos de alguien por fama’”.

Odemaris resaltó que Imanol le comentó que “para él lo más importante es su reputación”, sin embargo, ella considera que entonces solo es “una pantalla, una apariencia”.

Por su parte, Daniela Luján también recordó que en los camerinos de una obra de teatro (posiblemente la obra “Mentiras: El Musical”, donde ambos trabajaron), varias actrices mencionaron que en el beso que tenían marcado sobre el escenario, Imanol “mañosamente le metía la lengua” a sus compañeras. “De alguna manera ellas lo justificaban, porque como es tan correcto, pensaban que no había sido con mala intención, como que se le fue, esa era la conversación de las actrices”.

En tanto, Jessica Segura recordó que una vestuarista también fue cortejada por Imanol, y así como lo hizo con Odemaris, la intentó hacer sentir especial al llevarla a su “lugar especial” alejado de la ciudad. Cabe recordar que Imanol tiene una cabaña, donde se refugió en la pandemia.

Así que Daniela Luján reflexionó: “Sí hay un cierto patrón, que es de libro, que está padre que se platiquen estas cosas como un gran ‘sálvate tú'".