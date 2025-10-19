Dalílah Polanco y Mar Contreras se siguen peleando; Martha Guzmán entra al quite

Mar Contreras habló de la caída de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos e hizo una mueca que los fans del reality han interpretado como un ataque contra Dalilah.

La propia Polanco se refirió a este gesto en una transmisión en vivo que realizó este viernes para contar que ya le quitaron la férula que tenía en el pie.

“Ahora resulta que fue inventada mi caída, que ni siquiera la vieron ¡háganme el favor, gente!”

La caída de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos fue uno de los eventos cruciales de la temporada: a partir de ese momento, la actriz ganó fuerza dentro y fuera del reality, tanto para enfrentar a Alexis Ayala en la Casa como para ser salvada por sus fans con las llamadas.

Pero desde que salió de la Casa (ganó el segundo lugar), se han escuchado muchas versiones que dudan de la veracidad de su caída. La más reciente fue Mar Contreras, que estuvo como invitada al programa Pinky Promise este jueves.

“Que nosotros inventamos que la caída fue inventada, pues no”, dice Mar en un momento en el que la conversación se torna enredada.

Lo que quiere aclarar es que ellos (está en el programa junto con Aldo de Nigris y Aaron Mercury) no esparcieron ese rumor... pero ella respalda esa duda con un comentario.

“Pero lo cierto es que nosotros nunca la vimos (la caída)... o sea, la vimos cuando estaba ya en el piso”.

La respuesta de Dalilah y de Martha Guzmán

Dalílah Polanco ya ha hablado sobre estas versiones y ha explicado, con su humor peculiar, que sería imposible fingir las lesiones.

“Sí, claro que me gusta traer esta cosa (la férula en el pie) y esta otra en la mano. Me encanta estar lastimada para no poder caminar”.

Mar Contreras, sin embargo, justamente duda de ambas cosas, sobre todo lo del pie. Cuando Karla Díaz, la conductora del programa, les pregunta si vieron el pie lastimado de Dalílah, Aaron y Aldo responden que sí: “Un poco moradillo”, dice Mercury. “Hasta como verdeson”, agrega Aldo.

Pero eso ahí donde Mar hace la mueca de duda y suelta:

“Yo nunca lo vi hinchado”.

Martha Guzmán, amiga de Dalílah, usó su cuenta de X para responder a Mar.

“Ya acabó el juego. Pero neta Mar Contreras: bien que tomaste mi comentario hacia tu cuerpo como un halago pero no te convino aclararlo. Y ya FUERA del juego, dices que nunca viste los moretones o hinchazón por la caída de Dalilah Polanco. Pero SIEMPRE hay un video”, escribió la conductora.

Y enseguida publicó un fragmento de La Casa de los famosos en el que efectivamente Dalílah le muestra a Mar su pie morado e hinchado.

Y Mar dice con espanto: “Sí está hinchado”