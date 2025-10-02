Alexis Ayala sale de La Casa y habla de Guana y Dalílah Polanco: “No tengo que arrepentirme de nada”

“Fue a propósito”. Esa es la primera reacción de Alexis Ayala al verse en pantalla con una de sus escenas más polémicos dentro de La Casa de los Famosos.

El actor fue el sexto lugar de esta tercera temporada del reality show y salió por la Puerta Grande este 1 de octubre, justo tres días de la última Gala.

Una vez fuera, Alexis dio las explicaciones necesarias sobre sus comportamientos más polémicos durante la post gala de ViX, en la que fue entrevistado por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Sobre sus posicionamientos, en los que hizo comentarios como que Mariana era como un pez porque con ella no se podía hablar nada de nada o cuando a Priscila le dijo la onomatopeya de “la la la la”, para decir que eso era lo único que podía hablar con ella, Ayala señaló.

“Todo lo hice de manera consciente, a mí me dijeron que los posicionamientos eran para ser claros y contundentes y yo soy un soldado cuando trabajo. Pero todo lo hice sin querer joder, yo hacia juegos de palabras pero nunca afirmaba nada”.

Niega haber sido un personaje dentro de La Casa

También habló de la polémica de si dentro de la Casa interpretaba a un personaje de villano y por eso era tan duro en sus comentarios, el actor explicó:

“Yo no entré con un personaje, yo entré muy débil en muchas cosas, entré muy virgen en estos pensamientos sobre lo que era La Casa. Lo que yo no sabía era que me iba a enfrentar conmigo mismo”.

Cuando le mostraron un video con sus momentos más impactantes dentro de La Casa, incluyendo el comentario que hizo sobre Guana y los enfrentamientos que tuvo con Dalílah, Ayala respondió:

“Yo aquí me quito el traje de La casa de los famosos y lo que viví, lo dije ahí y no tengo por qué retractarme de lo que hice. Yo siempre estuve consciente de las cámaras”.

¿Qué dijo Alexis Ayala de Guana y Dalílah Polanco?

Específicamente sobre Guana (de quien dijo: "¿Por qué tiene que estar cantando si no es cantante, es ensamble”), el actor explicó:

“Yo sé perfectamente por qué lo hice, yo sabía que era tarde. Y jamás hablé de su talento, jamas puse en duda su talento, es un caballero y sé lo talentoso que es”

Y aseguró que gracias a ese comentario, ahora están volteando a ver más a Guana “porque es muy talentoso y fue sin duda el mejor jugador de la Casa.

“Y si lo tomo a mal, le pido una disculpa”

Sobre Dalílah Polanco, Alexis fue más frío y repitió lo que le dijo varias veces en La Casa en el sentido de que proyectó de manera personal el juego.

“Ella no manejo bien la frustración. Dalílah va a tener que trabajar muchas cosas acá afuera cuando salga de La Casa”.

Al final, aunque le reconoció que era una guerrera, también soltó una frase lapidaria: “pero sus problemas que los arregle ella”.

