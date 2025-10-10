¿Se cayó o se aventó solita? Dalílah Polanco responde a quienes dudan de lo que pasó en LCDF

El podcast Sincuenta es conducido por Martha Guzmán, Johanna Vega-Biestro y Dalílah Polanco.

Empezó desde enero de este 2025 y se trata de que estas tres mujeres, actrices, conductoras y periodistas contaran historias de su vida y reflexiones divertidas.

El podcast, por supuesto, se puso en pausa mientras Dalílah estuvo en La Casa de los Famosos.

Pero uno de los primeros proyectos de Polanco al salir del reality show en el que quedó en segundo lugar fue grabar un episodio del podcast.

Se reunieron pues las tres amigas para hacer lo que siempre han hecho en este programa: divertirse sin límites de lo políticamente correcto.

De modo que Johann y Martha le llegaron a reclamar a Polanco porque a pesar de que ellas la apoyaban desde afuera con votos y organizando su fandom, ella se empeñaba en hacerlo todo difícil.

“No te dejabas ayudar, ya íbamos ahí más o menos y se te ocurría decir que fuiste parte de una secta”, le reclamaran las amigas a Dalílah en relación con su polémica participación, efectivamente, en la secta NXIVM.

La verdad del accidente de Dalílah Polanco

El momento más divertido, sin embargo, fue sin duda cuando las dos comenzaron a cuestionar su accidente dentro de La Casa de Los Famosos.

4 semanas antes de la final, Polanco se accidentó al caer de una plataforma a la que se subió como parte de una de las dinámicas de salvación.

La caída quedó grabada en el 24/7 pero solamente se ve a Dalílah detrás de la plataforma y no se aprecia cómo se cayó.

Por tanto, surgieron muchas teorías respecto a la veracidad de su accidente.

"¿Te caíste o te aventaste?”, le pregunta divertida Joahnna.

Dalílah no duda en responder con sarcasmo. Levanta la bota ortopédica que usa desde el día del accidente y dice a gritos: “Sí claro, quise decir una mentira con esto durante todo este tiempo”.

Ante a insistencia de sus amigos, que replicaban todas las teorías que se dieron alrededor de ese accidente, la actriz les responde:

“Ok, me aventé, esa es la respuesta: me aventé. Porque siempre dije: que se sentirá romperte un hueso... pa qué uno, pa que dos, tres”.

La respuesta divertida de Dalílah Polanco

Una vez encarrerada, ya no paró y encadenó una ironía tras otro con ese estilo que la han convertido en una de las comediantes más estridentes y divertidas.

“Porque además ya me quiero salir del juego entonces dije: si me rompo un hueso me sacan... bueno, dos... o mejor tres, con tres huesos yo creo que ya me sacan”.

Dalílah Polanco y su accidente generó una de las polémicas con Alexis Ayala, quien le dijo que “ya no servía para el juego” y por eso debía ser eliminada.

