Famosos

Dalílah Polanco cuenta cómo empezó y terminó su historia con Eugenio Derbez

Dalílah Polanco revela en La Casa de los Famosos cómo nació su romance con Eugenio Derbez (que duró de 2003 a 2006) y por qué decidió ponerle fin.

August 11, 2025 • 
Luz Meraz
Dalilah Polanco - Eugenio Derbez.png

La actriz platicó con Ninel Conde en la suite cómo fue su relación con Eugenio Derbéz.

Instagram

En una charla íntima con Ninel Conde dentro de la suite del líder de La Casa de los Famosos México, Dalílah Polanco vuelve a hablar de su romance con Eugenio Derbez.

Con nostalgia explicó cómo surgió su relación y por qué decidió ponerle punto final a una una historia que marcó su carrera y que aún hoy sigue dando qué hablar.

La actriz, ya consolidada como figura del teatro y la televisión, recordó cómo nació su vínculo con Derbez: “Fue entre mis 30 y 35 años”, dijo durante la charla en el jacuzzi, confesando que su historia personal con él empezó en una etapa muy específica de su vida.

A pesar de que hace casi dos décadas que se separaron, el peso mediático del comediante permanece entre el público: “Es una figura fuerte, pero ya lo superé hace años”.

Cómo empezó y terminó su relación

De acuerdo con Polanco, su relación comenzó durante las grabaciones de La Familia P. Luche entre 2003 y 2006, unos años donde la actriz vivió bajo lo que describió como “una sombra muy grande” que la protegía, sí, pero también la opacaba.

Relató que cumplía múltiples roles con Eugenio. Fue: “su asistente ejecutiva, su secretaria, su ama de llaves, su novia, su amante, su actriz… tenía muchísimas obligaciones”, confesó.

El desenlace llegó en 2006, cuando se filtraron imágenes de Derbez besando a Alessandra Rosaldo, lo cual detonó rumores de infidelidad. Polanco definió su etapa con Eugenio como “una relación maravillosa… lástima que terminó de una manera tan fea para mí”. La cobertura mediática la dejó marcada: “Salías y escuchabas ‘es la de Derbez’… ¡no!, ¡soy Dalílah Polanco!”, aclaró.

Es un gran peso andar con Eugenio

No es la primera vez que Dalílah habla de su relación con Eugenio Derbez. En una entrevista con Jordi Rosado también se refirió a lo difícil que era. De gran aprendizaje, pero muchas responsabilidades.

“Él era el señor actor, el señor productor, el señor director. Tenía que estar a la par, que si había una cena, tenía que estar a la altura”.
Dalílah Polanco

Reveló que a pesar del éxito en aquella época, se notaba que Eugenio no era feliz, por lo que ahora su mayor deseo para él, es que encuentre esa felicidad al lado de su familia. “Cada vez que lo veo le hago la misma pregunta, ¿ya eres feliz?”.

Después de 20 años, Dalílah Polanco ya dejó de ser la “ex de…”. Hoy se afirma como mujer con talento y capaz de brillar con luz propia.

Dalilah Polanco Eugenio Derbez
Luz Meraz
Redactora
