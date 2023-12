¿Cuántos años de cárcel le dieron a expolicía culpable por muerte de Octavio Ocaña?

Octavio Ocaña perdió la vida el 29 de octubre de 2021 en Cuautitlán Izcalli, durante una persecución policial.

Una jueza sentenció a más de 20 años de prisión a Leopoldo Azuara de la Luz, expolicía de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por el homicidio doloso y abuso de autoridad en contra de Octavio Ocaña, luego de cinco días de haber sido encontrado culpable.

Bertha Ocaña, hermana del actor, detalló en redes la condena que recibió el expolicía.

“Homicidio Doloso: 12 años, 6 meses. Abuso de autoridad: 8 años, 4 meses. Se acredita el dolo. Un caso con 80 testigos, con más de 50 horas de juicio oral, con un análisis dogmático que ni yo conocía el significado de esta palabra. Dicho por el Lic. Francisco Hernández: Cuando todo comenzó Octavio tuvo toda la culpa pero con el paso del tiempo con un padre que uso su dolor como fuerza, con una madre fuerte y capaz, unas hermanas destrozadas pero fuertes ante todo y un equipo jurídico humanista y fregón se logro que se hablara de 2 delitos: abuso de autoridad y homicidio culposo en un principio pero con el paso del tiempo gracias a los peritajes independientes que realizamos como familia se acreditó el homicidio doloso”.

Asimismo, Bertha Ocaña se dijo satisfecha ante las cámaras de ‘Sale el Sol’ al igual que su familia por la condena.

“No hay una cantidad de años que repare el mal que esta persona hizo, uno quisiera como familiar de Octavio que hubieran sido 50 o 100 años, pero eso no existe en este país, pero nos sentimos satisfechos, los dos años de dolor recorridos, dieron frutos... Las cosas pasaron así, tal cual se dijo desde el principio, la cámara que estaba frente a la camioneta cuando chocó, hay fotos, pero no hay video, entonces si van a dar a conocer públicas, indaguen más allá, fueron muchas las anomalías que daremos a conocer en su momento en un documental, para seguir demostrando quiénes tuvieron la razón en todo momento... Cómo es posible que existan fotos de una cámara de la cual no hay videos”.

Asimismo, se informó que Leopoldo Azuara de la Luz deberá pagar 17 millones 330 mil 777 pesos con 95 centavos por reparación de daño y deberá cubrir una multa de 42 mil pesos.

La Familia de Octavio Ocaña no quitará el dedo del renglón ante la Fiscalía estatal para dar con el paradero del segundo policía implicado y ser juzgado por el homicidio del actor.

